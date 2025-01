Jeremy Mekoma sucht eine neue Herausforderung

Was macht eigentlich Jeremy Mekoma? Der 20-jährige Kastellauner, in der Jugend bei Mainz 05 ausgebildet, ist seit fünf Monaten vereinslos. Findet das große Hunsrücker Talent in diesen Tagen zum Ende der Wintertransferperiode einen neuen Klub?