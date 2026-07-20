Für Rheinlandligist SV Laubach standen zwei Testspiele auf dem Programm am Wochenende, es gab ein 5:4 gegen einen West-Bezirksligisten und 1:4 gegen den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz auf der 90-Jahr-Feier des SV Hambuch.
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50 Jahre SV Hambuch galt es zu feiern: Ein Teil des Festprogramms bildete am Sonntag das Testspiel des Rheinlandligisten SV Laubach gegen den Oberligisten Rot-Weiss Koblenz. 1:4 (1:2) lautete der Endstand.Laubach-Coach Tobias Jakobs war mit dem Auftritt soweit einverstanden: „Die Gegentore fielen zu einfach.