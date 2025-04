Getragen vom Hochgefühl des Pokalsieges gegen Regionalligist Eintracht Trier, hat Fußball-Oberligist FV Engers auch das Punktspiel gegen Oberliga-Schlusslicht SV Morlautern gewonnen. Dass der Abstiegskandidat Nummer eins aus der Pfalz dem Pokalfinalisten das Gewinnen sehr schwer machte, nahm FVE-Trainer Sascha Watzlawik als positives Signal: „Es ist ein gutes Zeichen, wenn du auch deine nicht so guten Spiele gewinnst.“ Den mageren, aber hochverdienten 1:0-Sieg sicherten sich die Gastgeber vor knapp 200 Zuschauern durch einen kuriosen Treffer, für den drei Torschützen gehandelt wurden.

Rätselraten um den Torschützen

Nach einer Stunde schnibbelte Serkan Göcer, der nach halbjähriger Verletzungspause seinen ersten Startelfeinsatz für den FVE absolvierte, einen Eckball so raffiniert ins lange Toreck, dass alle rätselten, wer den Ball letztlich über die Linie befördert hatte. Der Stadionsprecher rief nach kurzer Beratung mit den Engerser Experten David Eberhardt als Torschützen aus, doch der Innenverteidiger wollte es nicht gewesen sein: „Ich war nicht mehr dran, der Ball ist so um mich herumgerollt.“ Also ein Eckballtor von Göcer? „Ich weiß es nicht“, gab der 32-jährige Ex-Profi zu und schlug großzügig vor: „Gebt das Tor dem Ebi.“ Eine dritte Idee hatte Schiedsrichter Christian Seib, der den Treffer im offiziellen Spielbericht zum Eigentor von Morlauterns Bobby Edet erklärte. Klar war am Ende nur, dass Kunstschütze Göcer das größte Verdienst am Tor des Tages zukam. Ehre, wem Ehre gebührt.

„Uns hat das Pokalspiel noch in den Knochen gesteckt.“

FVE-Trainer Sascha Watzwlawik

Warum sich die Engerser so schwertaten mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten, erklärte Trainer Sascha Watzlawik damit, dass „uns das Pokalspiel noch in den Knochen steckte“. Fußballerisch analysierte der Coach tiefergehend: „Wir haben versucht, den Gegner auseinanderzuspielen. Das ist bis zum letzten Drittel ganz gut gelungen, aber dann haben wir meistens den falschen Weg gesucht.“ In einer chancenarmen ersten Halbzeit hatte Matthis Thewalt die beste Chance zur Führung, dessen Schuss nach Kevin Lahns Rückpass von der Grundlinie aber geblockt wurde (44.).

Mit drei neuen Spielern ging Watzlawik die zweite Halbzeit an, in der sein Team mehr Möglichkeiten herausspielte, aber nicht nutzte. Auch die Gäste trauten sich nun häufiger in die Engerser Hälfte. „Wir hatten auch zwei, drei Möglichkeiten zum Ausgleich“, betonte Morlauterns Co-Trainer Dominik Fuchs, der den „kurzfristig“ in Urlaub abgereisten Chefcoach Daniel Graf vertrat. „Aber ein Unentschieden hätte uns sowieso nicht geholfen“, gab sich Fuchs angesichts des eines Acht-Punkte-Rückstands auf Platz 14 schicksalsergeben: „Unsere Lage ist fast aussichtslos.“ Mittelfeldspieler Thomas Roetynck bolzte den Ball freistehend im Strafraum Richtung Wasserturm (51.), Bobby Edet stolperte die Kugel nach einem krachenden Pfostenschuss von Felix Buerger aus Abseitsstellung über die Linie (69.), und kurz vor Schluss zeigte FVE-Torwart Franjo Serdarusic sein Können, als er gefährliche Distanzschüsse von Buerger (86.) und Justin Smith (87.) parierte.

Gästetorwart verhindert höheren FVE-Erfolg

Auf der anderen Seite stand in Milan Junghans ebenfalls ein Klassekeeper, der Max Schmittens Kopfball aus Kurzdistanz (57.) entschärfte. Nach dem Führungstor standen sich die Engerser beim Versuch, mit einem zweiten Treffer alles klarzumachen, selbst im Weg. Hasan Kesikci (Außennetz, 79.) hätte ebenso besser quergepasst zu einem besser postierten Mitspieler wie Jannik Stoffels, deran Junghans scheiterte (89.). Am Ende stand trotzdem der Heimsieg; „in der Hinrunde hätten wir ein solches Spiel wahrscheinlich verloren“, mutmaßte Watzlawik.

Beim Engerser Trainer überwog die Freude über eine „geile Woche“, getrübt nur von der schweren Verletzung, die Kevin Lahn kurz vor der Pause bei einem Pressschlag erlitt und die sich als Bruch des Schienbeinkopfes erwies. Der Routinier muss nun operiert werden, und Watzlawik macht sich Sorgen: „Nach Enrico Rößler und Manuel Simons fällt uns ein weiterer Stürmer aus. Dieser Sieg war teuer bezahlt.“

FV Engers – SV Morlautern 1:0 (0:0)

FV Engers: Serdarusic – Schmitten, Eberhardt, Meinert, Lukas Müller – Göcer, Thewalt (46. Stoffels) – Arbursu (70. Goran Naric), Lahn (46. Klein), Mekoma (46. Willma) – Kesikci (84. Borger).

SV Morlautern: Junghans – Smith (90. Bell), Purdy, Schwarz, Herzhauser – Riehmer (29. Jung), Ratkowski – Roetynck (90. Buhl), Buerger, Kirch (74. Forster) – Edet (90. Öztürk).

Schiedsrichter: Christian Steib (Dortelweil).

Zuschauer: 196.

Tor: 1:0 Serkan Göcer (59.).