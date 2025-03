Seit vier Spielen ist der FC Karbach in der Oberliga ohne Sieg. Reißt die Negativserie am Samstag im Auswärtsspiel bei Arminia Ludwigshafen?

Arminia Ludwigshafen gegen FC Karbach – die Partie gibt es seit 2018 immer in der Fußball-Oberliga. Am Samstag (15 Uhr) ist es auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim wieder soweit, wenn der Neunte Ludwigshafen (25 Punkte) den Zehnten Karbach empfängt (24 Zähler).

Unter der Woche schieden die Arminia und der FCK in ihrem jeweiligen Verbandspokal aus. Karbach hatte im Viertelfinale des Rheinlandpokals beim 0:4 in Emmelshausen gegen den Regionalligisten Eintracht Trier keine Chance. Ludwigshafen stand sogar schon im Halbfinale des Südwestpokals. Dort gab es am Dienstag aber eine verdiente 0:2-Niederlage beim Oberligakonkurrenten FK Pirmasens. Der FKP trifft nun im Finale im Oberliga-Duell auf Schott Mainz.

Arminen-Ass Nico Pantano wechselt nach Mechtersheim

„Ich habe mir das Pokalspiel der Arminia auf Video angeschaut, aber nur beschränkte Erkenntnisse erlangen können“, sagt Karbachs Trainer Patrick Kühnreich: „Ludwigshafen hat ähnlich wie wir gegen Trier tief verteidigt und den Gegner spielen lassen. Gegen uns wird Ludwigshafen anders auftreten und versuchen, uns unter Druck zu setzen.“ Von seinem FC wünscht er sich auch ein anderes Auftreten als gegen Trier und vor allem davor beim 0:2 gegen Idar-Oberstein: „Wir müssen unsere Spielweise vielleicht etwas anpassen, mehr auf lange Bälle gehen. Insgesamt müssen wir noch galliger sein, um unser Tor zu verteidigen.“

Karbach hat dreimal in Folge gegen Ludwigshafen gewonnen, auch das Hinspiel entschied der FC mit 2:1 für sich. Die bessere „Ligaform“ haben aber momentan die Arminen: Karbach wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, Ludwigshafen feierte zuletzt drei Dreier in Folge. Vor einer Woche setzte man sich mit 4:0 in Morlautern durch und von der Abstiegszone ab. Mittelfeld-Ass Nico Pantano traf dabei zweimal, Flügeldribbler Steffen Straub einmal. Für Kühnreich sind die beiden auch die Unterschiedsspieler bei Ludwigshafen. Pantano wird das aber nur noch bis zum Saisonende sein, im Sommer wechselt der 32-Jährige nach zehn Jahren bei der Arminia zum Oberliga-Rivalen Mechtersheim.

Jan Mahrla kehrt in Startelf zurück

Mechtersheim belegt als Drittletzter den ersten Abstiegsplatz 16. Karbachs Vorsprung auf den TuS beträgt sieben Zähler, zudem hat der FC noch das Nachholspiel am 26. März in Nentershausen gegen Eisbachtal. Geht Kühnreichs Blick trotzdem nach unten? „Nein“, antwortet der Trainer: „Ich will die Jungs nicht verunsichern, indem ich anfange, auf die Abstiegszone zu blicken. Wir müssen mehr Positivität reinbekommen. Ich werde den Jungs den Rücken stärken.“ Vor allem nach dem 0:2 gegen Idar-Oberstein gab es aus Kühnreichs Sicht die ein oder andere kritische Stimme aus dem FC-Umfeld zu viel.

Wenn es in Ludwigshafen mit etwas Zählbarem klappen soll, dann muss Karbach vor allem im Offensivspiel zulegen. Da passt es gut, dass mit Jan Mahrla, der gegen Trier wegen Rückenbeschwerden fehlte, ein wichtiger Offensivakteur in die Startelf zurückkehren wird. Ansonsten steht Kühnreich der gleiche Kader wie am Mittwoch im Pokal zur Verfügung.