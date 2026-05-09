Zähe 2:0-Nummer des FCEK Kühnreich: Wir haben nur wegen „Putti“ gewonnen Mirko Bernd 09.05.2026, 19:16 Uhr

i Rein und wieder raus: Deniz Özcep (in Blau, gegen Eppelborns Felix Guttman) kam nach elf Minuten für den verletzten Kevin Leidig in die Partie, musste aber kurz vor Schluss mit einer Oberschenkelverletzung selbst ebenfalls raus beim 2:0 des FC Emmelshausen-Karbach auf dem Quintinsberg. Hermann-Josef Stoffel

Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht FV Eppelborn gelöst. Trotz vieler Ausfälle beim Tabellenvierten, hätte sich Trainer Patrick Kühnreich eine andere Leistung beim 2:0 zu Hause gewünscht.

Es war eine zähe Nummer, die die 184 Zuschauer auf dem Quintinsberg zu sehen bekamen in der Fußball-Oberliga. Was zum einen daran lag, dass der ersatzgeschwächte FC Emmelshausen-Karbach ein wenig daherkam wie das allseits berühmte Pferd, das nur so hoch springt, wie es eben muss und zum anderen daran, dass der FV Eppelborn zwar dagegenhielt, aber man eben sah, weshalb die Saarländer mit ihren elf Zählern weit abgeschlagen sind.







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