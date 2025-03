Karbach verliert 2:3 in Bonn Kühnreich „verwundert“ nach verpatzter Generalprobe 02.03.2025, 13:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Vorbereitungsphase ist vorbei - am kommenden Wochenende geht es für die Rhein–Hunsrücker Klubs auch in der Oberliga und in der Bezirksliga Mitte los. So liefen die letzten Testspiele.

Das letzte Testspielwochenende vor dem Start für den FC Karbach in der Fußball-Oberliga und für das Rhein-Hunsrücker Quartett in der Bezirksliga ist über die Bühne gegangen – die Bezirksligisten Boppard (Auftakt am Freitag in Untermosel Kobern) und Emmelshausen (Start am Sonntag bei Mülheim-Kärlich II) verzichteten an Fastnacht auf ein letztes Testspiel.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen