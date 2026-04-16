Keine Tore in Karbach
Kühnreich nach 0:0 angefressen, Wörsdörfer glücklich
Eisbachtals Torwart David Arnolds (Nummer 43, links Jannis Muth) lieferte gegen Emmelshausen-Karbach eine starke Partie ab und h
Eisbachtals Torwart David Arnolds (Nummer 43, links Jannis Muth) lieferte gegen Emmelshausen-Karbach eine starke Partie ab und hielt seinen Kasten sauber gegen die FCEK-Offensive um Enrico Rössler (beim Schuss) und Dylan Esmel.
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Keine Tore gab es auf dem Karbacher Quintinsberg zu sehen. Das schmeckte den Gästen der Eisbachtaler Sportfreunde besser als dem heimischen FC Emmelshausen-Karbach, denn Eisbachtal braucht jeden Punkt im Oberliga-Abstiegskampf.

Lesezeit 3 Minuten
Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat seinen zehnten Saisonheimsieg verpasst: Auf dem heimischen Kunstrasen trennten sich die Vorderhunsrücker und die mitten im Abstiegskampf befindlichen Sportfreunde Eisbachtal torlos. Trotz des verpassten Heimdreiers belegt der FCEK mit 49 Punkten weiterhin Tabellenrang vier, zwei Zähler hinter der TuS Koblenz, einen vor dem FV Engers, der das Derby bei der TuS 1:3 verlor.

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