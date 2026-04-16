Keine Tore gab es auf dem Karbacher Quintinsberg zu sehen. Das schmeckte den Gästen der Eisbachtaler Sportfreunde besser als dem heimischen FC Emmelshausen-Karbach, denn Eisbachtal braucht jeden Punkt im Oberliga-Abstiegskampf.

Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat seinen zehnten Saisonheimsieg verpasst: Auf dem heimischen Kunstrasen trennten sich die Vorderhunsrücker und die mitten im Abstiegskampf befindlichen Sportfreunde Eisbachtal torlos.

Trotz des verpassten Heimdreiers belegt der FCEK mit 49 Punkten weiterhin Tabellenrang vier, zwei Zähler hinter der TuS Koblenz, einen vor dem FV Engers, der das Derby bei der TuS 1:3 verlor.