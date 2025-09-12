Der FC Emmelshausen-Karbach kann gegen den FK Pirmasens wieder auf die zuletzt gesperrten Leistungsträger Mohr, Saftig und Esmel bauen. Ohne das Trio gab es einen 5:2-Sieg in Ludwigshafen. Für Trainer Kühnreich ein „kleines Luxusproblem“.

Der Spielplan in der Fußball-Oberliga hat dem FC Emmelshausen-Karbach drei Auswärtsspiele in der Meisterschaft (plus eins im Rheinlandpokal) in Folge beschert. Am Samstag (15.30 Uhr) ist der FCEK (7. Platz/10 Punkte) nach einmonatiger Abstinenz endlich wieder zurück auf seinem Quintinsberg in Karbach und begrüßt keinen Geringeren als den Fast-HSV-Bezwinger sowie punktgleichen Tabellenfünften FK Pirmasens.

„Gott sei Dank spielen wir wieder daheim“, war auch für FCEK-Trainer Patrick Kühnreich die wochenlange „Auswärtstour“ langatmig, aber keineswegs erfolglos. Zwar verlor Emmelshausen-Karbach in Gonsenheim (0:3) und bei Cosmos Koblenz (0:2), dafür gab es den Pflichtsieg im Pokal bei A-Klässler Weißenthurm/Urmitz (9:0) und den jüngsten 5:2-Triumph bei Schlusslicht Arminia Ludwigshafen. „Nach dem Sieg in Ludwigshafen können wir von einem guten Saisonstart reden“, sagt Kühnreich: „Zehn Punkte aus sechs Spielen, davon viermal auswärts angetreten, und eigentlich nur ein schlechtes Spiel in Gonsenheim. Wir haben den guten Eindruck, den wir in der Vorbereitung uns erarbeitet haben, bestätigen können.“

Mohr, Saftig und Esmel sind wieder dabei

Der Sieg in Ludwigshafen kam ohne die gesperrten Leistungsträger Jannik Mohr (Kapitän), Sebastian Saftig (Vize-Kapitän) und das neue Sturm-Ass Dylan Esmel zustande. Gegen Pirmasens ist das Trio wieder einsatzbereit. „Das ist schon ein kleines Luxusproblem, wenn drei solche Spieler wieder zur Verfügung stehen“, sagt Kühnreich, der seine Startelf wegen dem Trio „nicht komplett umkrempeln wird, aber es wird Veränderungen geben“. Weiter muss der FCEK unter anderem auf Linus Wimmer, Dustin Zahnen und Kevin Leidig verzichten.

Emmelshausen-Karbach ist punktgleich mit Pirmasens, aber der FKP hat noch ein Nachholspiel. Und das war eigentlich am Mittwoch gegen Wormatia Worms angesetzt, aber nach den Regenfällen am Dienstag wurde das Stadion Husterhöhe gesperrt. Die Partie fiel aus, sehr zum Ärger der Wormser. „Kein Kommentar. Pirmasens kommt jedenfalls ausgeruht zu uns“, sagt FCEK-Trainer Kühnreich. Am Sonntag hatte der ersatzgeschwächte FKP mit 1:2 bei Cosmos Koblenz verloren, es war die erste Niederlage in der Meisterschaft. Im DFB-Pokal war Pirmasens vor vier Wochen ganz nah dran an der Sensation gegen den Bundesligisten Hamburger SV, verlor aber nach Verlängerung mit 1:2. „Pirmasens ist sicherlich die abgeklärteste Mannschaft in der Liga, da steckt richtig Qualität drin“, gehört für Kühnreich der FKP zu den klaren Titelfavoriten.

Am 8. Oktober im Pokal nach Immendorf

In der Oberliga ist für Emmelshausen-Karbach der Titel (noch) unrealistisch, im Rheinlandpokal sieht das anders aus. Dort gehört der FCEK zu den heißesten Favoriten. In Runde drei geht es am 8. Oktober zum Rheinlandligisten TuS Immendorf, der Sieger steht im Achtelfinale. „Da darf es keine zwei Meinungen geben, wer weiterkommt, auch wenn Immendorf es vor zwei Jahren bis ins Endspiel geschafft hat“, sagt Kühnreich.