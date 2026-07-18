FC Emmelshausen-Karbach
Kühnreich gehen kurz vor dem Start die Spieler aus
Sebastian Saftig (rechts), der aktuelle Kapitän des FC Emmelshausen-Karbach, droht lange auszufallen. Bei ihm soll das Kreuzband
Sebastian Saftig (rechts), der aktuelle Kapitän des FC Emmelshausen-Karbach, droht lange auszufallen. Bei ihm soll das Kreuzband im Knie gerissen sein. Weitere Untersuchungen stehen allerdings noch an.
Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach hat vor dem 1:1 im Test gegen den Hessen-Klub Eddersheim die Neuzugänge Nummer acht und neun präsentiert. Allerdings hat der FCEK mittlerweile schon sieben Verletzte zu beklagen. Sebastian Saftig hat es richtig erwischt.

Lesezeit 2 Minuten
Beim 1:1 (0:1) gegen den Hessenliga-Vizemeister FC Eddersheim im vorletzten Testspiel auf die am 1. August beginnende Saison in der Fußball-Oberliga hat der FC Emmelshausen-Karbach auf dem Quintinsberg eine ordentliche Leistung gezeigt. Allerdings schrillen bei Trainer Patrick Kühnreich die Alarmglocken, denn insgesamt sieben Akteure aus seinem aktuellen 23-Mann-Kader sind verletzt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren