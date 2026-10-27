Vertragsverlängerung bis 2029 Kühnreich: Der FCEK ist genau das Richtige für mich Michael Bongard 27.10.2026, 17:17 Uhr

i Wenn alles gut läuft, wird Patrick Kühnreich die fünf Jahre als Trainer beim FC Emmelshausen-Karbach vollmachen. Seit Januar 2024 ist er beim Oberligisten im Amt, nun wurde sein Vertrag bis Juni 2029 verlängert. René Weiss

„Der FCEK ist genau das Richtige für mich.“ Das sagt Patrick Kühnreich, der Trainer des FC Emmelshausen-Karbach, zu seiner Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2029. Im Winter stehen beim FCEK wohl erneut Kaderveränderungen an.

Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat den Vertrag mit Trainer Patrick Kühnreich wie berichtet bis zum 30. Juni 2029 um gleich zwei Jahre verlängert. Für Kühnreich war schnell klar, dass er das Angebot von FCEK-Chef Daniel Bernd annehmen würde.







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