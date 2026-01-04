FCEK-Coach im großen Interview Kühnreich: Bei uns träumt niemand von der Regionalliga Mirko Bernd 04.01.2026, 19:04 Uhr

i Seit dieser Saison ziert das neuen Wappen des FC Emmelshausen-Karbach die Brust beim Oberligisten - und damit auch die von Trainer Patrick Kühnreich, der mit der Elf des "neuen" Vorderhunsrück-Klubs zur Winterpause Platz fünf belegt. Jörg Niebergall

Der FC Emmelshausen-Karbach ist einer von sieben RZ-Klubs in der Oberliga und steht zur Winterpause auf dem fünften Platz. Wovon sie beim neuen Klub im Vorderhunsrück träumen und wovon nicht, verrät FCEK-Coach Patrick Kühnreich in unserem Interview.

Es ist quasi Halbzeit für den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Platz fünf ist es zur Winterpause für den neuen Vorderhunsrück-Klub, der bekanntlich aus der Fusion des FC Blau-Weiß Karbach und dem TSV Emmelshausen hervorgegangen ist. 19 Spiele mit 33 Punkten, dazu das Erreichen des Rheinlandpokal-Viertelfinales, der FCEK hat sich im oberen Drittel der fünfthöchsten Klasse etabliert und muss im Vergleich zu den letzten Jahren nicht ...







