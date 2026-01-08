Winterwechsel bei Eisbachtal Kremer und Kilic gehen, Neuzugänge sind nicht in Sicht Andreas Egenolf 08.01.2026, 06:32 Uhr

i Niklas Kremer wird zukünftig nicht mehr für die Eisbachtaler Sportfreunde gegen den Ball treten, sondern für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth die Schüre schnüren. Andreas Egenolf

Zwei Winterwechsel gibt es aus dem Westerwald zu vermelden: Niklas Kremer und Jamal Kilic werden die Sportfreunde Eisbachtal verlassen. Die Gründe sind bei beiden nachvollziehbar. Neuzugänge sind dagegen beim Oberligisten nicht in Sicht.

Noch eine Woche haben die Fußballer des abstiegsgefährdeten Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal Schonfrist, ehe die Wintervorbereitung startet. Fest steht: Wenn das Trainerteam um Thorsten Wörsdörfer zum Trainingsauftakt ins Jahr 2026 am 15. Januar bittet, dann werden zwei Spieler nicht mehr mit dabei sein.







