Rot-Weiss gewinnt 4:1 
Kouentchi schnürt gegen Diefflen sogar Dreierpack
Frank Kouentchi (rotes Trikot) trug sich beim 4:1-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen den FV Diefflen dreimal in die Torschüt
Frank Kouentchi (rotes Trikot) trug sich beim 4:1-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen den FV Diefflen dreimal in die Torschützenliste ein.
Wolfgang Heil

Er kam, sah und traf: Rot-Weiss Koblenz hat bei der Stürmersuche offensichtlich den richtigen Riecher bewiesen, denn Frank Kouentchi hat nach beim 4:1 gegen Diefflen seine Treffer drei, vier und fünf erzielt.

Lesezeit 3 Minuten
Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Auch in der Oberliga. Das mag auch Fatih Cift, Trainer von Rot-Weiss Koblenz, durch den Kopf gegangen sein, nachdem seine schon erstaunlich gut harmonierende Mannschaft einen souveränen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FV Diefflen eingefahren hatte.
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