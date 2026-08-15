Rot-Weiss gewinnt 4:1 Kouentchi schnürt gegen Diefflen sogar Dreierpack Klaus Reimann 15.08.2026, 19:58 Uhr

i Frank Kouentchi (rotes Trikot) trug sich beim 4:1-Sieg seines FC Rot-Weiss Koblenz gegen den FV Diefflen dreimal in die Torschützenliste ein. Wolfgang Heil

Er kam, sah und traf: Rot-Weiss Koblenz hat bei der Stürmersuche offensichtlich den richtigen Riecher bewiesen, denn Frank Kouentchi hat nach beim 4:1 gegen Diefflen seine Treffer drei, vier und fünf erzielt.

Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Auch in der Oberliga. Das mag auch Fatih Cift, Trainer von Rot-Weiss Koblenz, durch den Kopf gegangen sein, nachdem seine schon erstaunlich gut harmonierende Mannschaft einen souveränen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FV Diefflen eingefahren hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen