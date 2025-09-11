Ahrweiler und Mülheim-Kärlich waren bereits Gegner der SG 99 Andernach. Beide Partien verloren die „Bäckerjungen“. Nun wartet Nummer drei des Top-Trios auf die Elf von Coach Kim Kossmann. Es geht nach Wittlich.

Auf dem 13. Tabellenplatz nach fünf Spielen war die SG 99 Andernach in der Fußball-Rheinlandliga nicht unbedingt zu erwarten. Beim Andernacher Gastgeber am Samstag (14 Uhr) sieht das anders aus. Dass Rot-Weiss Wittlich ganz vorne mitspielen würde, war so ziemlich jedem klar. Platz zwei hinter den makellosen Ahrweilerern unterstreicht das. Hoffnung könnte der SG der erste Punktverlust der Wittlicher machen.

Das 1:1 der Rot-Weißen aus der Säubrenne r-Stadt jüngst beim VfB Wissen hatte sicherlich nicht jeder auf dem Zettel, auch weil der Vorletzte Wissen vorher nur einmal gepunktet hatte (3:3 daheim gegen Laubach). Das Remis hat Andernachs Trainer Kim Kossmann natürlich registriert, trotzdem weiß er: „Wir haben eine ganz harte Nuss vor der Brust.“ Aber – und damit geht er auch auf den Saisonstart mit nur vier Punkten aus fünf Spielen ein: „Nach Wittlich haben wir gegen alle Top-Teams gespielt“, sagt Kossmann. Zumindest gegen das von allen vorn erwartete Top-Trio Ahrweiler (2:5), Mülheim-Kärlich (1:3) und nun eben Wittlich. Die Gastgeber, die ihr ohnehin schon gutes Ensemble nochmal verstärkt haben, vergleicht Kossmann mit einem jetzigen Oberligisten: „Das gleicht bisschen Cosmos Koblenz im letzten Jahr, das ist nicht unsere Kragenweite.“ Die Koblenzer wurden im Schlussspurt noch Meister vor Mülheim-Kärlich, Rot-Weiss landete auf Platz drei – punktgleich mit Ahrweiler.

Grundausrichtung der SG wird sich nicht ändern

Andernach lief in der vergangenen Spielzeit als Neunter ein, dorthin will Kossmann mit seiner Elf schnellstmöglich mindestens wieder. Und hat dabei nicht nur Wittlich im Blick, denn das Verbands-Oberhaus geht in eine englische Woche, am Mittwoch kommt Immendorf nach Andernach, am Sonntag darauf geht es nach Linz, bevor zum September-Ausklang Hochwald in der Bäckerjungenstadt aufkreuzt. „Natürlich ist das im Kopf drin, dass nach Wittlich drei Teams auf Augenhöhe kommen“, sagt Kossmann, der aber klarstellt: „Wir werden natürlich in Wittlich nicht abschenken.“ Aber Andernach wird auch nichts an seiner Grundausrichtung ändern: „Wir wollen schon mitkicken und uns nicht in unser Schicksal ergeben, sondern nach vorne hin was machen. Auf jeden Fall werden wir uns nicht hinten reinstellen. Wir werden alles geben, das kann ich versprechen.“

Personell sieht es bei den Andernachern gut aus. Kossmann durfte 24 Spieler zu den Einheiten begrüßen. Mit einer Prellung am Fuß wird Darian Dshabrailow ausfallen. Bei Alexis Weidenbach gilt es abzuwägen. Der Führungs- und ehemalige Regionalligaspieler hat beim 1:1 gegen Kirchberg nach Verletzung sein erstes Spiel von Beginn an gemacht, 75 Minuten lang stand er auf dem Feld. „Bei Alexis müssen wir gucken, was wir am Samstag machen“, sagt Kossmann mit Blick auf die Belastungssteuerung – und mit Blick auf die drei Spiele danach.