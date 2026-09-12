So hatte sich Daniel Bernd, der Chef des FC Emmelshausen-Karbach, den „Party-Tag“ anlässlich seines 50. Geburtstags vorgestellt: Der FCEK schlug auf dem Quintinsberg die SV Elversberg II mit 2:0.
Lesezeit 3 Minuten
Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach ist wieder auf dem aufsteigenden Ast: Nach dem Überraschungscoup beim heimstarken FK Pirmasens unter der Woche (3:2-Auswärtssieg) legte man auf dem Quintinsberg einen verdienten 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger und Bundesliga-Reserve SV Elversberg II nach.