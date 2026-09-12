FCEK 2:0 gegen Elversberg II Koruk und Krob lassen den „Präsi“ jubeln Sascha Wetzlar 12.09.2026, 22:57 Uhr

i Jubel beim „Präsi“ Daniel Bernd: Der Vorsitzende des FC Emmelshausen-Karbach bekam zu seinem 50. Geburtstag, den er nach dem 2:0 gegen Elversberg II auf dem Quintinsberg in einem großen Festzelt feierte, ein weiteres „Drei-Punkte-Geschenk“ von seiner Mannschaft. hjs-Foto

So hatte sich Daniel Bernd, der Chef des FC Emmelshausen-Karbach, den „Party-Tag“ anlässlich seines 50. Geburtstags vorgestellt: Der FCEK schlug auf dem Quintinsberg die SV Elversberg II mit 2:0.

Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach ist wieder auf dem aufsteigenden Ast: Nach dem Überraschungscoup beim heimstarken FK Pirmasens unter der Woche (3:2-Auswärtssieg) legte man auf dem Quintinsberg einen verdienten 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger und Bundesliga-Reserve SV Elversberg II nach.







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