Schumann sechs Wochen gesperrt Kohl: Waren uns einig, dass wir kein Exempel statuieren Mirko Bernd 18.07.2026, 11:05 Uhr

i Jannik Schumann (links, noch im Alpenroder Trikot) wurde nun vom Verband sechs Wochen gesperrt, weil er zwei Passanträge unterschrieben hatte. Der Alpenroder wird letztlich bei den Sportfreunden Eisbachtal spielen, frei ist er aber erst ab 14. August, so lange läuft die vom Verband verhängte Strafe. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Dass Jannik Schumann mit einer Sperre rechnen musste, war klar. Denn er hatte zwei Passanträge unterschrieben, einen bei der SG Betzdorf und einen bei den Spfr Eisbachtal. Nun hat der Verband das Urteil gefällt – und bewusst kein Exempel statuiert.

Das Urteil in der Causa Jannik Schumann ist gefällt: Der 19-Jährige wurde von der Spruchkammer des Fußballverbands Rheinland (FVR) für sechs Wochen gesperrt. Der junge Angreifer, der zuletzt beim A-Ligisten SG Alpenrod spielte, hatte sowohl beim Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf als auch beim Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal einen Passantrag unterzeichnet (wir berichteten).







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