Für Ufuk Kömesögütlü gibt es kommende Oberliga-Saison ein Wiedersehen mit dem FC Emmelshausen-Karbach, zu dem er vor eineinhalb Jahren gewechselt war. Nun hat er bei einem ambitionierten Liga-Rivalen unterschrieben.
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Dass Ufuk Kömesögütlü den Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach nach der Saison verlassen würde, stand schon länger fest. Nun steht auch fest, wohin es den 23-jährigen Innenverteidiger zieht: zum Liga-Rivalen Wormatia Worms.Die Wormatia, die mit ihrem Abschneiden als Achter überhaupt nicht zufrieden sein konnte, stellt gerade weiter die Weichen für eine erfolgreichere Saison, in der man bestenfalls wieder um den Regionalliga-Aufstieg ...