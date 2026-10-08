Koblenzer begrüßen Gonsenheim Kökkurt legt bei Cosmos den Kampf um die Minuten offen Mirko Bernd 08.10.2026, 10:00 Uhr

i Cosmos Koblenz um Coach Koray Kökkurt feierte zuletzt zwei Siege in Folge, nun kommt mit Gonsenheim ein formstarker Gegner nach Moselweiß auf Schmitzers Wiese. Jörg Niebergall

Nach zwei Siegen in Folge würde Oberligist FC Cosmos Koblenz gerne nachlegen und sich aus den unteren Gefilden langsam verabschieden. Aber der Gegner SV Gonsenheim ist gut drauf, die Mainzer haben sogar die Spitze im Blick.

Während viele Fußball-Oberligisten aus dem Rheinlandverband am Mittwoch eine Sonderschicht im Pokal einlegen mussten, durfte sich der FC Cosmos Koblenz akribisch auf den kommenden Gegner in der Liga vorbereiten, denn im Pokal war bekanntlich beim „Hartplatz-Schreck“ Anadolu Spor Koblenz aus der Bezirksliga Mitte in Runde zwei schon Schluss.







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