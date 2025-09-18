Rot-Weiss gegen Gau-Odernheim Koblenzer „Kreuz“: Richtige Ausfahrt oder Umweg 18.09.2025, 15:43 Uhr

i Rot-Weiss Koblenz um Trainer Fatih Cift (hinten) und Kanata Tonade will die richtige Ausfahrt nehmen - und auch am Sonntag gegen Aufsteiger Gau-Odernheim in der Erfolgsspur bleiben. Jörg Niebergall

Sollte der FC Rot-Weiss Koblenz sein Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Gau-Odernheim gewinnen, wäre der intern nicht ganz unerwartete Start wettgemacht. Aber der Aufsteiger ist stärker, als viele gedacht haben. Fatih Cift gehörte nicht dazu.

Der FC Rot-Weiss Koblenz ist in der Saison 2025/2026 der Fußball-Oberliga angekommen. Dass es dafür September werden würde, hatte Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift vorhergesagt, ja fast befürchtet. „Ich habe gesagt, dass unsere Vorbereitung wohl bis Ende August dauert, klar lässt sich das jetzt leichter sagen, wo wir die Punkte geholt haben, aber es hat sich bewahrheitet.







