Zwei Engerser wohl zu Cosmos
Koblenzer gehen mit vier Siegen in Serie ins Derby
Der Engerser Altrin Hoti (links) könnte bald Teamkollege von Sota Matsui bei Cosmos Koblenz werden, jedenfalls ist das Interesse
Der Engerser Altrin Hoti (links) könnte bald Teamkollege von Sota Matsui bei Cosmos Koblenz werden, jedenfalls ist das Interesse der Koblenz da. Vor dem Derby am Sonntag dürfte aber noch nichts verkündet werden. Klar ist indes, dass Louis Klapperich (vorne) den FVE Richtung Rheinlandliga verlassen wird, er wechselt zum SV Laubach.
Jörg Niebergall

Cosmos Koblenz und der FV Engers gehen mit unterschiedlichen Serien ins Oberliga-Derby am Sonntag. Cosmos hat viermal in Folge gewonnen, Engers dreimal hintereinander verloren. Zwei FVE-Spieler stehen darüber hinaus vor einem Wechsel zu Cosmos.

Lesezeit 3 Minuten
Zum dritten Mal stehen sich der FC Cosmos Koblenz und der FV Engers in dieser Saison gegenüber. Das Hinspiel gewann der FVE daheim 2:0, ein Testspiel in der Wintervorbereitung am Wasserturm 3:1. Nun geht es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage „Schmitzers Wiese“ gegeneinander, die neben dem Oberwerth-Stadion die Heimstätte der „Cosmonauten“ ist.

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