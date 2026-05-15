Cosmos Koblenz und der FV Engers gehen mit unterschiedlichen Serien ins Oberliga-Derby am Sonntag. Cosmos hat viermal in Folge gewonnen, Engers dreimal hintereinander verloren. Zwei FVE-Spieler stehen darüber hinaus vor einem Wechsel zu Cosmos.
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Zum dritten Mal stehen sich der FC Cosmos Koblenz und der FV Engers in dieser Saison gegenüber. Das Hinspiel gewann der FVE daheim 2:0, ein Testspiel in der Wintervorbereitung am Wasserturm 3:1. Nun geht es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage „Schmitzers Wiese“ gegeneinander, die neben dem Oberwerth-Stadion die Heimstätte der „Cosmonauten“ ist.