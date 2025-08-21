Ob es beim 2:1 zwischen dem FC Cosmos und Rot-Weiss Koblenz bleibt, wird nun vor der Spruchkammer entschieden. Wie die Trainer die strittige Wechsel-Situation erlebt haben – und wie sie auf die schweren Aufgaben am Wochenende blicken.

Für den FC Cosmos Koblenz und Rot-Weiss Koblenz ist die Atempause nach dem Dienstag-Spiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nur kurz, schon am Wochenende geht die Jagd nach Punkten für beide Teams weiter. Mit gleichermaßen hohen Hürden. Während Cosmos am Samstag beim Meisterschafts-Mitfavoriten 1. FC Kaiserslautern II ran muss (17 Uhr), bekommt es Rot-Weiss am Sonntag daheim mit dem FK Pirmasens zu tun (14 Uhr, Oberwerth).

Aber natürlich haben die Ereignisse rund um das Stadtderby ihren Nachhall. Auf dem Rasen hatte der an diesem Abend überzeugend auftretende FC Cosmos gegen eine erst spät ins Spiel findende Rot-Weiss-Elf die Partie mit 2:1 (1:0) für sich entschieden. Allerdings beging Aufsteiger Cosmos einen Regelverstoß, indem vier anstatt der drei erlaubten Wechselfenster genutzt wurden. Das wird nun Folgen haben, denn der Verein Rot-Weiss Koblenz hat am Donnerstag beim Verband offiziell Protest eingelegt. Es gelte, die Interessen des Vereins zu vertreten, hieß es von Rot-Weiss-Seite dazu.

Urteil wird in den nächsten zwei Wochen fallen

Damit kommt die Angelegenheit jetzt ins Rollen. Die Spruchkammer des Regional-Verbands Südwest wird sich in den nächsten Tagen der Sache annehmen, eine Stellungnahme des FC Cosmos zu den Geschehnissen einfordern und dann – binnen zwei Wochen – zu einem Urteil kommen. Das kann, so Oberliga-Staffelleiter Lothar Renz, „von einer Geldstrafe bis hin zu einem Eingriff in die Spielwertung gehen“. Nichts Genaues weiß man in dieser Causa nicht – es gab bis zu dieser Partie keinen vergleichbaren Vorfall in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Wie Cosmos-Trainer Kasal die Szene bewertet

Trainer sind bekanntlich auch nur Angestellte ihres Vereins und damit nicht offizielles Sprachrohr ihres Klubs. Doch in den Gesprächen im Vorfeld der nächsten sportlichen Aufgaben am Wochenende kamen die Trainer beider Seiten natürlich nicht umhin, sich zu den Ereignissen vom Dienstag zu äußern. Wie sich der FC Cosmos in der demnächst vom Verband eingeforderten Stellungnahme vermutlich zu der Causa äußern wird, dazu gab Trainer Yusuf Emre Kasal vorab schon mal einen Einblick. „Als Rot-Weiss in der zweiten Halbzeit dem Schiedsrichter-Assistenten signalisierte, bei der nächsten Unterbrechung auswechseln zu wollen, saß kurz danach unser Spieler Meric Gültekin mit einem Krampf auf dem Rasen und wurde auch von unserem Physio behandelt. Für Gültekin ging es nicht weiter und so kam in der 59. Minute Xhenis Kryeziu gleichzeitig mit dem Rot-Weiss-Spieler Mel Yeboah auf den Platz“, so die Situation, wie Kasal sie schildert. Danach habe der FC Cosmos nur die vom Gegner signalisierte Auswechslung genutzt, um einen verletzten Akteur vom Feld zu nehmen und einen frischen Mann zu bringen.

i Er vertritt in diesen Tagen den privat verhinderten Fatih Cift: Rot-Weiss-Co-Trainer Salvatore Nizza. René Weiss

„Regeln sind nun mal Regeln.“

Für Rot-Weiss-Co-Trainer Salvatore Nizza ist der Fall klar.

Zu dieser Sicht auf die Dinge hat wiederum Rot-Weiss-Cotrainer Salvatore Nizza eine klare Meinung, „auch wenn es nicht in meine Kompetenz fällt, offiziell zu diesem Vorfall Stellung zu beziehen“, wie er vorab klarstellte. „Ich verstehe mich sehr gut mit Yusuf und kann seine Argumentation verstehen. Aber Regeln sind nun mal Regeln. Und natürlich war das in diesem Fall auch sein Wechselfenster. Er kann ja nicht meinen, dass dem nicht so ist, nur weil wir einen neuen Akteur ins Spiel bringen“, hält Nizza dagegen und rät Kasal und seinem Trainerteam, sich doch das Regelwerk noch einmal ganz genau durchzulesen.

Cosmos fährt mit gutem Gefühl nach Kaiserslautern

Das Thema wird also vor allem den FC Cosmos noch etwas länger beschäftigen. Kasal als sportlich Verantwortlicher für sein Team beschäftigt sich aktuell indes viel lieber damit, seine Mannschaft auf das schwere Spiel beim FCK II vorzubereiten. Wobei er seinem Team in der Pfalz durchaus Chancen ausrechnet. „Natürlich ist das eine spielstarke Mannschaft. Aber wenn wir so auftreten wie am Dienstag gegen Rot-Weiss, mit dieser Einstellung und dieser Intensität, dann fahre ich mit einem guten Gefühl nach Kaiserslautern“, ist Kasal vor der Aufgabe in Kaiserslautern nicht bange. Ob mit langen Ballbesitzphasen oder doch eher defensiv eingestellt und auf Konterchancen lauernd – eine spezielle Taktik für diese Partie will sich Kasal noch zurechtlegen. „Wir haben am Dienstag gezeigt, dass wir beides können“, freut er sich über die taktische Variabilität seiner Mannschaft.

Rot-Weiss: In der Offensive hakt es noch

Grund zur Freude haben sie bei Rot-Weiss nach drei Niederlagen in drei Spielen nur bedingt. Aber Nizza macht Mut, wie sich seine Mannschaft in Halbzeit zwei gegen den FC Cosmos präsentiert hat. „Natürlich ist dieser spielstarke Gegner eine enorme Herausforderung für uns. Pirmasens gehört auch in dieser Saison zu den Top-Favoriten. Aber wir wollen mit taktischer Disziplin, mit Intensität, aber auch mit Spielfreude die richtigen Lösungen finden. Natürlich wollen wir versuchen, drei Punkte zu holen“, sagt Nizza und fordert einhundert Prozent von seiner Mannschaft, die in der Offensive – und das muss man so klar sagen – (noch) nicht oberligatauglich ist. „Wir, das Trainerteam, wissen genau, was wir brauchen. Wir sind mit Chris Noll, dem Sportlichen Leiter, im engen Austausch“, sagt Salvatore Nizza und hofft sehr darauf, dass sich bis zum Ende der Wechselperiode am 1. September noch etwas tut auf dem Transfermarkt. Bis dahin vertraut er voll und ganz dem aktuellen Kader. „Die Jungs geben alles, was sie haben“, verspricht Nizza fürs Pirmasens-Spiel.