Das Nachholspiel zwischen Rot-Weiss Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach ging im Gegensatz zu seinem nach sieben Minuten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochenen „Vorgängers“ über die volle Distanz. Der FCEK traf kurz vor Schluss zum Sieg.
Das Trainerteam des FC Rot-Weiss Koblenz mit Fatih Cift, Salvatore Nizza und Enrico Adams saß am Samstag mit dem Sportlichen Leiter Christian Noll noch lange nach Abpfiff auf der Trainerbank des Oberwerther Kunstrasenplatzes. Mit gesenkten Köpfen, enttäuschter Miene und bei klarer Analyse.