Rot-Weiss verpasst Chance
Koblenz 1:3 in Dudenhofen, Slapstick-Tor inklusive
Niederlage in Dudenhofen: Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift vermisste mal wieder die Durchschlagskraft bei seinem Team.
Niederlage in Dudenhofen: Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift vermisste mal wieder die Durchschlagskraft bei seinem Team.
Wolfgang Heil

Im Tabellenkeller der Oberliga wird es nach dem Mittwoch-Spieltag immer enger. Rot-Weiss Koblenz ist zwar noch Siebter, aber nach der 1:3-Niederlage beim FV Dudenhofen rücken die Verfolger näher. Und sie werden mehr.

Lesezeit 2 Minuten
„Mit einem Sieg wären wir viele Sorgen los gewesen“, sagte Fatih Cift nach der Partie des von ihm trainierten Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Aber es wurde kein Sieg. Es wurde nicht einmal ein Unentschieden beim FV Dudenhofen. Es wurde eine 1:3 (0:1)-Niederlage vor 245 Zuschauern, die den Gastgebern Tabellenplatz zwölf mit nun 32 Punkten bescherte.

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