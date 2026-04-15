Rot-Weiss verpasst Chance Koblenz 1:3 in Dudenhofen, Slapstick-Tor inklusive Mirko Bernd 15.04.2026, 22:52 Uhr

i Niederlage in Dudenhofen: Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift vermisste mal wieder die Durchschlagskraft bei seinem Team. Wolfgang Heil

Im Tabellenkeller der Oberliga wird es nach dem Mittwoch-Spieltag immer enger. Rot-Weiss Koblenz ist zwar noch Siebter, aber nach der 1:3-Niederlage beim FV Dudenhofen rücken die Verfolger näher. Und sie werden mehr.

„Mit einem Sieg wären wir viele Sorgen los gewesen“, sagte Fatih Cift nach der Partie des von ihm trainierten Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Aber es wurde kein Sieg. Es wurde nicht einmal ein Unentschieden beim FV Dudenhofen. Es wurde eine 1:3 (0:1)-Niederlage vor 245 Zuschauern, die den Gastgebern Tabellenplatz zwölf mit nun 32 Punkten bescherte.







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