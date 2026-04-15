Im Tabellenkeller der Oberliga wird es nach dem Mittwoch-Spieltag immer enger. Rot-Weiss Koblenz ist zwar noch Siebter, aber nach der 1:3-Niederlage beim FV Dudenhofen rücken die Verfolger näher. Und sie werden mehr.
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„Mit einem Sieg wären wir viele Sorgen los gewesen“, sagte Fatih Cift nach der Partie des von ihm trainierten Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz. Aber es wurde kein Sieg. Es wurde nicht einmal ein Unentschieden beim FV Dudenhofen. Es wurde eine 1:3 (0:1)-Niederlage vor 245 Zuschauern, die den Gastgebern Tabellenplatz zwölf mit nun 32 Punkten bescherte.