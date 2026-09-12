Koblenzer Stadtderby
Knapper Rot-Weiss-Sieg gegen Cosmos 
James Shepard (rotes Trikot im Vordergrund) bejubelt mit Dejvi Alsela sein Tor zum 1:0 für Rot-Weiss im Koblenzer Derby gegen Co
James Shepard (rotes Trikot im Vordergrund) bejubelt mit Dejvi Alsela sein Tor zum 1:0 für Rot-Weiss im Koblenzer Derby gegen Cosmos. Torhüter Josue Duverger ist geschlagen.
Wolfgang Heil

Dank eines 2:1-Sieges gegen den Lokalrivalen Cosmos bleibt Rot-Weiss Koblenz an den Spitzenplätzen der Oberliga dran. Nach schwacher erster Halbzeit steigerten sich die Cosmonauten, schafften es aber nicht mehr, einen Punkt zu ergattern.

Lesezeit 3 Minuten
KOBLENZ. Am Ende war es zwar noch einmal eng geworden, aber letztlich waren sich alle Beteiligten einig, dass der Sieg zu Recht an Rot-Weiss ging: Mit 2:1 (2:0) behielten die „Gäste“ im Stadion Oberwerth die Oberhand und entschieden das Stadtderby der Fußball-Oberliga gegen den FC Cosmos für sich.
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