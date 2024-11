Oberliga: Beim 7:1 über Eppelborn verletzen sich Eberhardt und Müller schwerer Klares 7:1 gegen Eppelborn: Engers muss ersten Heimsieg teuer bezahlen Mathias Schlenger 27.10.2024, 13:02 Uhr

i Zum ersten Mal durfte der FV Engers auch zu Hause jubeln: Gegen den FV Eppelborn gab es einen deutlichen 7:1-Sieg. Der wurde allerdings teuer bezahlt, denn bei einem Zusammenprall verletzten sich David Eberhardt und Lukas Müller schwer. Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall

Hin- und hergerissen war Engers‘ Trainer Sascha Watzlawik: Zwar war im siebten Anlauf endlich der erste Heimsieg in der laufenden Fußball-Oberliga-Saison gelungen. Doch die Freude hielt sich trotz des 7:1 (2:0)-Erfolgs über Eppelborn in Grenzen.

„Jetzt muss ich schon wieder anfangen zu basteln“, bezogen sich Watzlawiks Sorgen auf eine Szene in der Schlussphase, als beim Spielstand von 7:1 längst alles entschieden war. Ein Zusammenstoß von David Eberhardt und Lukas Müller mit den Köpfen sorgte für Hektik auf dem Platz, die Mitspieler in direkter Nähe zeigten sofort an: Es ist etwas Schlimmes passiert!

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen