Es waren schon alle darauf gespannt, wie sich Tomasz Kakala und Marco Reich bei ihrem ersten gemeinsamen Spiel für den SC Idar-Oberstein ergänzen würden. Das Rollenbild hielt. Bemerkenswert: Die Mannschaft war mutig auf- und eingestellt.

Tomasz Kakala lächelte, als er sein Statement zum Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II in der Pressekonferenz begann: „Das war eine turbulente Woche“, meinte der Trainer des SC Idar-Oberstein. Wohl wahr! Seit Dienstag steht dem unter Druck geratenen Coach Marco Reich als Berater beziehungsweise Unterstützer zur Seite. Gegen den 1. FC Kaiserslautern II traten die beiden Ex-Profis erstmals gemeinsam auf. Und das geschah wie zu erwarten reibungslos, denn die Rollen sind ja klar verteilt.

Dass Kakala nach wie vor Cheftrainer ist, davon konnten sich beinahe 600 Zuschauer im Haag überzeugen. Reich nahm auf der Bank Platz, gab sprichwörtlich Rückendeckung, während Kakala von der Linie aus extrem engagiert Anweisungen gab und coachte. Ab und an besprachen sich die Beiden, um auf das wendungsreiche Spiel angemessen zu reagieren.

i Tomasz Kakala coachte extrem engagiert, konnte aber die dritte Punktspiel-Niederlage des SC Idar-Oberstein nicht verhindern. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einig waren sich Reich und Kakala übrigens darin, die Niederlage nicht am Schiedsrichter festzumachen, obwohl der mit einer überharten, falschen Rote Karte gegen Robin Hill massiv Einfluss auf den Spielverlauf genommen hatte. „Die Karte war spielentscheidend, aber ich sage nichts zum Schiedsrichter“, erklärte Kakala, und Reich machte klar: „Wir sollten jetzt nicht mit irgendwelchen Alibis diese Niederlage rechtfertigen.“ Der Deutsche Meister von 1998 hatte Hill nach der Roten Karte noch beim Verlassen des Platzes getröstet, doch er stellte auch so sachlich wie hart fest: „Den Fehler haben wir gemacht. Die Rote Karte war nur die Folge.“ Kakala hieb ihn die gleiche Kerbe: „Es tut mir sehr leid für „Robbo“, aber so ein Fehler darf in der Oberliga einfach nicht passieren.“

Kakala wie Reich waren mit der Mannschaftsleistung aber zufrieden. „Die Mannschaft ist mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen und hat eine gute Leistung gezeigt“, lobte Kakala, während Reich betonte: „Das war in Ordnung. Die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen.“

Ruben Strack mit hervorragender Leistung

Mutig auf- und eingestellt war das SC-Team. Zwei Spitzen (Florian Zimmer und Temi Ajibola), sehr offensive Außenbahnen (links Tyreece Herzhauser, Philipp Schneider und rechts Robin Hill und Alessandro Marino) und ein vorwärts denkender und agierender Sechser Danial Rafisamii. Gefühlt hatten die Idarer nur drei klare Defensivakteure auf dem Platz. Die Innenverteidiger Niklas Baus und Jason Onyejekwe sowie der zweite „Sechser“ Ramzi Ferjani bildeten diesen Block, der stabil und stark spielte. Ferjani bot mit Zweikampfstärke und Ballsicherheit eine klasse Vorstellung. Seine Auswechslung 20 Minuten vor Schluss überraschte. Auch Ferjani selbst im Übrigen, der sagte: „Ich war nicht müde.“ Auf der Bank Platz nehmen musste nach seinem Urlaub Kevin Kraus, und auch Michel Schmitt stand nicht auf dem Feld. Der Torhüter, der als Nummer eins in die Saison gegangen war, hatte Rückenbeschwerden. Ruben Strack lief erneut auf, und der 18-Jährige bot – gerade in mehreren Mann-gegen-Mann-Duellen – eine hervorragende Leistung. „Super“, lobte auch Kakala.

Ob das nun dazu führt, dass Strack vorerst die Nase vorne hat, muss abgewartet werden. Immerhin gab der junge Keeper nicht nur keinen Anlass zur Kritik, sondern bot eine stabile Vorstellung. Ein paar Meter weiter vorne galt eine vergleichbare Bewertung „Pippo“ Schneider. Seine Nominierung von Beginn an auf der linken Angriffsseite überraschte etwas, aber er rechtfertigte das Vertrauen mit einem raffinierten Freistoßtor und der Vorbereitung des 1:0.

Am Ende lieferte der SC Idar-Oberstein als Ganzes eine Leistung ab, die Mut und Hoffnung machen sollte - doch es hagelte erneut drei (zu einfache) Gegentreffer, und mit dem 2:3 setzte es eben auch die dritte Punktspielniederlage in Folge. Und die gab gerade Kakala auch zu denken, denn vollkommen richtig stellte der Cheftrainer fest: „So schwach wie diesmal ist der FCK II hier eigentlich noch nie aufgetreten.“