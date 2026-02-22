Die Engerser Form stimmt
Klappert schnürt Doppelpack beim 3:0 gegen Hadamar 
Der Engerser Ayman Ed-Daoudi (links) brachte den FVE im Test gegen Rot-Weiß Hadamar in Führung, nach 90 MInuten hieß es 3:0 am Wasserturm.
Jörg Niebergall

Oberligist FV Engers hat sein vorletztes Testspiel gewonnen und dabei trotz einiger fehlender Spieler eine starke Leistung gezeigt. Beim 3:0 gegen Hessen-Verbandsligist Hadamar traf ein lange verletzter Routinier doppelt. 

Oberligist FV Engers hat sein vorletztes Testspiel vor dem Rheinlandpokal-Hit gegen Eintracht Trier am 4. März gegen den SV Rot-Weiß Hadamar mit 3:0 (1:0) gewonnen und seinem Trainer Julian Feit Freude bereitet: „Das war insgesamt ein guter Test gegen eine Mannschaft, die sehr viel Fußball spielen wollte und das in der ersten Halbzeit auch sehr gut gemacht hat.

