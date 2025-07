Zwei Testspiele binnen weniger Stunden mit zwei komplett unterschiedlichen Startformationen hat der FC Emmelshausen-Karbach am Samstag absolviert. Der Erkenntnisgewinn für den Fußball-Oberligisten zwei Wochen vor dem Meisterschaftsstart am 2. August in Karbach gegen Rot-Weiss Koblenz: Die derzeit „erste Elf“ des FCEK ist gut in Schuss und schlug den Regionalliga-West-Absteiger Eintracht Hohkeppel auf dem Quintinsberg mit 3:2. Die „1b-Elf“ der Emmelshausen-Karbacher stellte sich Stunden später im Hunsrück-Vergleich beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg beim 3:6 vor allem defensiv – milde ausgedrückt – nicht wirklich gut an.

Insgesamt 25 Mann setzte FCEK-Trainer Patrick Kühnreich in dem „Doppel-Test“ ein, darunter auch den zehnten Neuzugang, denn Emmelshausen-Karbach hat jetzt auch seinen ersten Japaner.

FC Emmelshausen-Karbach – SV Eintracht Hohkeppel 3:2 (3:1). Schon vorher hatte Kühnreich unterstrichen, dass ihm der Test gegen Mittelrhein-Oberligist Hohkeppel, gerade aus der Regionalliga West abgestiegen, wichtiger sei als das Kirchberg–Spiel – und dass man das auch in der Aufstellung sehen würde. Die aktuelle „Stammformation“ des FCEK spielte komplett durch, nur Dustin Zahnen musste wegen Krämpfen etwas früher raus. Kühnreich hatte nur Lob übrig für seine Mannen: „Die bisher schwierigste Aufgabe in der Vorbereitung haben wir bravourös gelöst. Das war wirklich ein Top-Spiel, das wir höher hätten gewinnen müssen.“ Das FCEK-Sturmduo Max Wilschrey (15.) und Dylan Esmel (19.) sorgte für eine schnelle Führung, Hohkeppel verkürzte nach 42 Minuten, doch Zahnen machte mit dem Halbzeitpfiff das 3:1. Mit dem Abpfiff machte Hohkeppel nach einer Ecke das 3:2. „Das ist bisher der einzige Kritikpunkt in der Vorbereitung, wir müssen Standardsituationen besser verteidigen“, sagte Kühnreich.

Neu im FCEK-Kader und damit der zehnte Sommerzugang ist der 28-jährige Japaner Keita Kinoshita, der zuletzt für den FV Bonn-Endenich in der Mittelrheinliga spielte. Seit zwei Wochen mischt der Außenverteidiger in Karbach mit, nun sind alle Formalitäten erledigt, gegen Hohkeppel trug Kinoshita zum ersten Mal als offizieller FCEK-Akteur das Trikot. „Eigentlich waren wir mit den Planungen früh durch“, sagt der Sportliche Leiter Thomas Wunderlich: „Aber dann kam der Kontakt zu Keita. Er hat im Probetraining direkt gezündet und als Gastspieler beim 3:1 gegen Eddersheim stark gespielt.“ Kinoshita ist nur 1,60 Meter groß, verfügt aber über eine enorme Sprungkraft. Als rechter Verteidiger spielte er gegen Hohkeppel und dürfte in der Verfassung dort seinen Platz sicher haben. „Keita ist ein ehrlicher Arbeiter, der auf beiden Außenpositionen spielen und so sehr wertvoll für uns werden kann“, sagt Wunderlich über den nun 30. Spieler im XXL-Kader.

Emmelshausen-Karbach: Bast – Kinoshita, Puttkammer, Mohr, Bresser – Rößler, Otto, Zahnen (80. Ahlert), Ike – Wilschrey, Esmel.

i Ein Japaner für den FCEK: Keita Kinoshita. Daniel Bernd

TuS Kirchberg – FC Emmelshausen-Karbach 6:3 (4:3). Keine zwei Stunden nach dem Abpfiff gegen Hohkeppel stand in Kirchberg beim Oberligisten FCEK eine komplett andere Elf auf dem Platz. Als „bunt zusammengewürfelten Haufen“ bezeichnete Kühnreich seine Startformation, die „so in einem Pflichtspiel sicher nicht auflaufen wird“. Aber: Bis auf „Aushilfe“ Dominik Kunz aus der Bezirksliga-Reserve standen nur Akteure auf dem neuen Kirchberger Kunstrasen, die sich eigentlich in der Oberliga sehen. Davon war vor allem im Defensivverhalten in Kirchberg nichts zu sehen. „So kann man nicht verteidigen“, urteilte dann auch Kühnreich nach dem halben Dutzend Gegentore, die sich der Rheinlandligist aber auch gut erarbeitete, wie der neue Coach und Ex-Karbacher Selim Denguezli anmerkte: „Mit unserer Leistung kann ich über 90 Minuten sehr zufrieden sein.“

Bei Emmelshausen-Karbach trumpften nur zwei Akteure auf, die beiden Offensiv-Zugänge Linus Wimmer (kam von Eintracht Trier) und Jamal Willrich (kam von Wormatia Worms). Wimmer zeigte im ersten Spiel nach monatelanger Verletzungspause seine große spielerische Klasse, Willrich glänzte mit den Treffern zum 1:2-Anschluss (18.) und zur 3:2-Führung (34.). Kunz hatte dazwischen mit einem fulminanten Linksschuss das 2:2 markiert (32.).

Kömesögütlü bekommt sein Fett weg von Kühnreich

„Wimmer und Willrich haben gezeigt, was ich erwarte. Ansonsten habe ich viele Jungs gesehen, die noch Zeit brauchen und gegen einen guten Rheinlandligisten Probleme hatten“, meinte Kühnreich. Vor allem die Abwehr war total überfordert, sein Fett bekam Ufuk Kömesögütlü ab. Nach dem frühen 0:2 raunzte Kühnreich: „Ufuk, wir haben 20 Minuten gespielt und du hast schon Fehler für eine ganze Saison gemacht.“

Beim 1:0 von André Spengler (8.) und beim 2:0 vom starken Mittelfeldmotor Tim Müller (16.) sah die FCEK-Abwehr ganz schlecht aus. Auch beim 3:3 durch Dennis Schröder nach feinem Pass von Jonas Heimer (35.) und dem Tor zur 4:3-Pausenführung wieder durch den durchbrechenden Müller (37.) wurde die FCEK-Defensive ganz leicht ausgehebelt. Im zweiten Durchgang, der weniger „wild“ (Kühnreich) war als die erste Hälfte, machten Joker Nico Wilki (65.) und wiederum Schröder (90.) das halbe Dutzend aus Kirchberger Sicht voll.

Yannik Kerzan ist wieder fit nach einem Jahr Pause

Die beste Kirchberger Nachricht: Der spielende Co-Trainer Yannik Kerzan ist wieder fit nach fast 13 Monaten Leidenszeit. Im ersten Testspiel der vergangenen Saison gegen Ruwertal verletzte er sich am Knie (Knorpelschaden) und muss mehr als ein Jahr pausieren. Nun ist Kerzan wieder dabei, schon beim 1:1 gegen Weinsheim hatte er 90 Minuten als Innenverteidiger auf dem Platz gestanden. „Es sieht gut aus, hoffentlich bleibt das auch so“, sagte Kerzan. Für seinen neuen Trainer Denguezli, der derzeit auf die verletzten Tim Reifenschneider, Niklas Schneider (beide Fuß) und Jannick Rode (Leiste) verzichten muss, ist Kerzan ein wichtiges Puzzleteil: „Man merkt direkt, dass er wieder dabei ist.“ Am kommenden Sonntag (15 Uhr) bestreitet Kirchberg seinen letzten Test beim Südwest-Verbandsligisten TuS Marienborn. Im Pokal geht es für den TuS am 3. August beim C-Klässler SG Kempenich los, in der Rheinlandliga am 10. August beim VfB Linz.

Der Emmelshausen-Karbacher Härtetest steht am Samstag (14 Uhr) auf dem Quintinsberg gegen den Mittelrheinligisten FC Hürth an. Hier wird Kühnreich keine Experimente mehr wagen: „Das ist für mich ein Test-Meisterschaftsspiel. Da wird nichts mehr ausprobiert oder viel gewechselt.“ Viele seiner Kicker, die in Kirchberg mitmischten, werden dann zum Zuschauen verdammt sein.

Kirchberg: Christ – Jannasch, Kerzan, Fothen (61. Özer), Weber (37. Engelmann) – Schröder, Müller, L. Wilki, Spengler (46. N. Wilki) – J. Auler (65. S. Wilbert), J. Heimer (75. Klein).

Emmelshausen-Karbach: Krapf – Vdovychenko, Abdiovski, Kömesögütlü (46. Engels), Özcep (46. M. Kunz) – Niemczyk, D. Kunz, Ahlert (46. Wunderlich), Willrich – Weber, Wimmer.