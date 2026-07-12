Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Oberliga testet auch der FC Emmelshausen-Karbach eifrig – und damit verbunden auch einige Testspieler, die bald auf dem Quintinsberg landen könnten. Die Erkenntnisse aus dem 2:1-Sieg in Leiningen gegen Morbach.
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Der FC Emmelshausen-Karbach hat im vierten Testspiel der Vorbereitung – nach dem 1:1 beim Ahrweiler BC, dem 1:4 bei Rot-Weiss Koblenz und dem 1:3 beim FC Homburg – seinen ersten Sieg eingefahren: Der Fußball-Oberligist schlug vor 150 Zuschauern auf dem Sportfest in Leiningen den gut dagegenhaltenden Rheinlandligisten FV Morbach mit 2:1 (1:0).