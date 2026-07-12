FCEK schlägt Morbach mit 2:1 Kinoshita trifft wie van Basten bei der EM 1988 Michael Bongard 12.07.2026, 10:09 Uhr

i Der Simmerner Luca Wust gehörte zu den vier Testspielern, die beim FC Emmelshausen-Karbach beim 2:1 in Leiningen gegen den FV Morbach zum Einsatz kamen. Der 20-Jährige spielte zuletzt vier Jahre für Schott Mainz und wird im Normalfall nur vier Wochen beim FCEK sein, denn Anfang August geht es für Wust in die USA in die Nähe von New York an die Siena University, dort hat er ein Fußball-Stipendium bekommen. B&P Schmitt

Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Oberliga testet auch der FC Emmelshausen-Karbach eifrig – und damit verbunden auch einige Testspieler, die bald auf dem Quintinsberg landen könnten. Die Erkenntnisse aus dem 2:1-Sieg in Leiningen gegen Morbach.

Der FC Emmelshausen-Karbach hat im vierten Testspiel der Vorbereitung – nach dem 1:1 beim Ahrweiler BC, dem 1:4 bei Rot-Weiss Koblenz und dem 1:3 beim FC Homburg – seinen ersten Sieg eingefahren: Der Fußball-Oberligist schlug vor 150 Zuschauern auf dem Sportfest in Leiningen den gut dagegenhaltenden Rheinlandligisten FV Morbach mit 2:1 (1:0).







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