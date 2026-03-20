FC Emmelshausen-Karbach Kevin Leidig kehrt zu A-Klässler SG Hausbay zurück Michael Bongard 20.03.2026, 16:18 Uhr

i Beim 5:0-Heimsieg gegen Cosmos Koblenz erzielte Kevin Leidig (am Ball) sein 16. Tor im 121. Oberligaspiel für den FC Emmelshausen-Karbach. Der 27-jährige Leidig wird den Quintinsberg nach fünf Jahren im Sommer verlassen und zurück zu seinem Heimatverein Hausbay in die A-Klasse wechseln. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach muss nach der Saison einen „herben Verlust“ (Trainer Patrick Kühnreich) verkraften. Kevin Leidig verlässt den Oberligisten dann nach fünf Jahren.

Die Fußballsaison ist in vollem Gange, der super aus der Winterpause gekommene FC Emmelshausen-Karbach kann in der Oberliga und vor allem im Rheinlandpokal noch ganz viel erreichen. Vor dem Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg gegen den Abstiegskandidaten Arminia Ludwigshafen stehen beim Tabellenvierten FCEK aber zwei Personalien für die neue Saison im Blickpunkt.







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