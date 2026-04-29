Personalplanung im Haag läuft
Kevin Kraus verlässt den SC Idar-Oberstein 
Kevin Kraus sagt auf Wiedersehen: Der frühere Kapitän des 1. FC Kaiserslautern wird den SC Idar-Oberstein am Ende der Saison ver
Kevin Kraus sagt auf Wiedersehen: Der frühere Kapitän des 1. FC Kaiserslautern wird den SC Idar-Oberstein am Ende der Saison verlassen.
Stefan Ding

Nach eineinhalb Spielzeiten beendet Ex-FCK-Profi Kevin Kraus beim SC Idar-Oberstein. Auch der Abgang eines weiteren Spielers ist fix. Dafür hat der SC Akteure vom FV Morbach, der U19 der SV Elversberg und vom SV Nohen geholt.

Lesezeit 3 Minuten
Beim SC Idar-Oberstein sind neben dem Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga die Personalplanungen für die kommende Saison in vollem Gange. Bei nahezu allen Akteuren des aktuellen Kaders ist die Entscheidung gefallen, ob sie nächste Runde im Haag spielen – oder eben nicht.

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