Personalplanung im Haag läuft Kevin Kraus verlässt den SC Idar-Oberstein Sascha Nicolay 29.04.2026, 15:03 Uhr

i Kevin Kraus sagt auf Wiedersehen: Der frühere Kapitän des 1. FC Kaiserslautern wird den SC Idar-Oberstein am Ende der Saison verlassen. Stefan Ding

Nach eineinhalb Spielzeiten beendet Ex-FCK-Profi Kevin Kraus beim SC Idar-Oberstein. Auch der Abgang eines weiteren Spielers ist fix. Dafür hat der SC Akteure vom FV Morbach, der U19 der SV Elversberg und vom SV Nohen geholt.

Beim SC Idar-Oberstein sind neben dem Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga die Personalplanungen für die kommende Saison in vollem Gange. Bei nahezu allen Akteuren des aktuellen Kaders ist die Entscheidung gefallen, ob sie nächste Runde im Haag spielen – oder eben nicht.







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