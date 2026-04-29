Nach eineinhalb Spielzeiten beendet Ex-FCK-Profi Kevin Kraus beim SC Idar-Oberstein. Auch der Abgang eines weiteren Spielers ist fix. Dafür hat der SC Akteure vom FV Morbach, der U19 der SV Elversberg und vom SV Nohen geholt.
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Beim SC Idar-Oberstein sind neben dem Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga die Personalplanungen für die kommende Saison in vollem Gange. Bei nahezu allen Akteuren des aktuellen Kaders ist die Entscheidung gefallen, ob sie nächste Runde im Haag spielen – oder eben nicht.