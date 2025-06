Der SC Idar-Oberstein hat ganz wichtige Personalfragen geklärt. Kevin Kraus bleibt im Haag und wird auch in der kommenden Saison das SC-Trikot tragen. „Kevin hat uns zugesagt. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, und deshalb sind wir sehr froh, dass es geklappt hat“, erklärt Christian Schwinn, der kommissarische 1. Vorsitzende des Vereins.

Außerdem hat der SC die Torwartlücke geschlossen, die der überraschende Abgang von Tobias Edinger – der eigentlich schon für weitere zwei Jahre zugesagt hatte – gerissen hat. Michel Schmitt kommt vom VfR Baumholder zurück in den Haag. „Michel hat sich für uns entschieden, und darüber sind wir sehr glücklich“, bestätigt Schwinn auch diese Verpflichtung.

Mitspieler schätzen Kevin Kraus sehr

Kevin Kraus war der Wintertransfercoup des SC Idar-Oberstein. Der verstorbene Präsident Hans Dieter Krieger hatte die Verpflichtung des damals vereinslosen Innenverteidigers noch vorangetrieben. Kraus spielte bekanntlich noch bis ein halbes Jahr vorher beim 1. FC Kaiserslautern, wo er sogar Kapitän war. Mit den Roten Teufeln stieg er aus der 3. in die 2. Bundesliga auf und erreichte das DFB-Pokalfinale in Berlin. Insgesamt absolvierte Kraus mehr als 300 Spiele im Profibereich. Seine Verpflichtung brachte dem SC Idar-Oberstein große Aufmerksamkeit und Respekt ein.

Wie erhofft wurde Kraus zudem zur großen Verstärkung. Im Oberliga-Abstiegskampf war der 32-Jährige eine gewaltige Stütze. Respekt verschaffte sich Kraus aber nicht nur auf dem Platz, sondern vielmehr auch durch sein Auftreten innerhalb der Mannschaft. Im SC-Kader sind alle Spieler davon begeistert, wie sich dieser Ex-Profi, dem Starallüren total fremd sind, integriert und seine Erfahrung eingebracht hat. Auch Kraus betonte umgekehrt immer, wie wohl er sich beim SC fühle. Die Folge ist nun also die Verlängerung.

„Dass Kevin Kraus bleibt, das ist ein großartiges Zeichen. Es ist das Zeichen, das wir beim SC Idar-Oberstein gebraucht haben“

Marco Reich

Marco Reich ordnet die Vertragsverlängerung von Kraus folgendermaßen ein: „Es ist schön, wenn Spieler zufrieden sind und bleiben“, sagt der Sportliche Leiter des SC und betont: „Dass Kevin Kraus bleibt, das ist ein großartiges Zeichen. Es ist das Zeichen, das wir beim SC Idar-Oberstein gebraucht haben.“ Reich erklärt: „Dass Kevin weiter für uns spielt, daran haben alle ihren Anteil, denn der Umgang des Trainerteams, der Spieler und aller Menschen im Verein mit so einem verdienten Spieler war gut.“

Reich stellt aber auch klar, dass sich der SC nicht nur wegen der menschlichen Qualitäten von Kraus über dessen Vertragsverlängerung freue. „Es ist enorm wichtig für uns, so einen Akteur im Kader zu haben. Er ist ein herausragender Spieler mit einer Qualität, die auch zwei Klassen höher noch zum Tragen kommen würde.“

i Michel Schmitt kommt vom VfR Baumholder zum SC Idar-Oberstein zurück. Sascha Nicolay

Michel Schmitt trug schon von 2020 bis 2024 das Trikot des SC Idar-Oberstein. Andy Baumgartner lotste den Keeper, den er aus seiner Zeit in Meisenheim bestens kannte, schon damals vom VfR Baumholder zum SC. In der Verbandsliga-Meistersaison 2023/2024 entschied sich Trainer Tomasz Kakala allerdings dafür, Tobias Edinger zur Nummer eins des SC zu machen. Kakala betonte zwar immer, dass der Unterschied zwischen beiden Torleuten minimal sei, doch Schmitt musste sich mit der Stellvertreterrolle zufriedengeben, die er freilich ausgezeichnet ausfüllte. Immer, wenn er gefordert war, lieferte der heute 26-Jährige gute Leistungen ab. Und so hatte er großen Anteil an der Meisterschaft und am Aufstieg in die Oberliga. „Die Entscheidung von Tomasz damals war ja auch sportlich nicht verkehrt, wie sich herausgestellt hat. Schließlich hat Tobias Edinger bei uns ja auch gut gehalten“, sagt Reich, stellt aber klar: „Das schmälert ja die Fähigkeiten von Michel Schmitt in keiner Weise. Jetzt kriegt er seine Chance.“

Tatsächlich hat Kakala eine hohe Meinung von Schmitt. Der SC-Chefcoach und sein Trainerteam haben ganz offensichtlich auch nicht vergessen, wie sich der Torhüter beim SC eingebracht hat. Reich bestätigt: „Die Trainer haben sich sehr für die Verpflichtung von Michel Schmitt starkgemacht.“

„ Ich fand Michel Schmitt schon immer brutal gut“

Marco Reich

Vor einem Jahr wollte Schmitt allerdings spielen. Der VfR Baumholder lockte ihn damals mit der Zusicherung, die Nummer eins des Verbandsligateams zu sein. Schmitt absolvierte in der Verbandsliga aber zunächst eine eher durchwachsene Runde. Im letzten Drittel der Saison zeigte er dann aber seine Klasse und bot zum Teil herausragende Leistungen. Den Abstieg in die Landesliga konnte er aber nicht verhindern.

Marco Reich ist ehrlich und betont: „Bei uns muss Michel jetzt eine Schippe drauflegen.“ Der Sportliche Leiter stellt aber klar: „Ich fand ihn schon immer brutal gut, und ich bin davon überzeugt, dass er mit der Unterstützung von uns allen, von der Mannschaft, dem Trainerteam und dem Vorstand ein toller Rückhalt für uns sein wird.“

Jeremias Hill ist U19-Nationaltorhüter im Futsal

Außer Michel Schmitt hat der SC einen weiteren Torhüter geholt. Jeremias Hill kommt von der JSG Nahe-Glan in den Haag. Der Meisenheimer ist allerdings in erster Linie für die Verbandsliga-A-Junioren des Vereins eingeplant. Doch der 17-Jährige ist dennoch eine äußerst spannende Verpflichtung. Hill ist nämlich U-19-Nationaltorhüter im Futsal.

Einen weiteren Torhüter wird der SC Idar-Oberstein nicht verpflichten. Marco Reich erläutert, dass der SC mit Schmitt und Ruben Strack, der in der abgelaufenen Saison zweimal in der Oberliga auflief, für die erste Mannschaft plane – und seine A-Junioren-Torhüter heranführen wolle. „Wir denken schon auch perspektivisch und haben ein Gesamtkonzept. Wir wollen unseren jungen Torleuten, die alle eine großartige Qualität haben, auch Chancen bieten“, sagt Reich und fügt hinzu: „Wenn wir jetzt noch einen gestandenen zweiten Torhüter von irgendwoher holen würden, dann würden wir uns ja auch ein Stück weit unglaubwürdig machen.“ Reich ist sicher: „Unser Torwartteam ist rund um seinen Trainer Holger Strack gut aufgestellt.“

Niklas Brach keine Alternative mehr

Mit Kevin Kraus und Michel Schmitt hat der SC Idar-Oberstein auf jeden Fall zwei entscheidende Personalfragen beantwortet. „Beides sind Stützen unseres Kaders“, erklärt Christian Schwinn. Allerdings werden die Idarer noch im ersten Saisondrittel einen weiteren Spieler verlieren. Niklas Brach wird ab September nicht mehr in der Oberliga für den SC auflaufen können. Der Verteidiger ist von Beruf Fluglotse und nach Düsseldorf versetzt worden. „Sportlich ist das natürlich schade für uns“, bestätigt Reich.