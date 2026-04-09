In der Fußball-Oberliga trifft der SC Idar-Oberstein auf den Tabellenzweiten FK Pirmasens. Trotz Außenseiterrolle hoffen Trainer Marco Reich und sein Team, ihre Serie ungeschlagener Spiele fortzusetzen und Druck im Abstiegskampf abzubauen.
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Marco Reich ist ein Coach, der sich wirklich auf jedes Spiel freut, der jede Partie als Herausforderung und Chance begreift. Noch ein bisschen mehr spürt der Trainer des SC Idar-Oberstein aber Freude, wenn es gegen die TuS Koblenz, den 1. FC Kaiserslautern, Wormatia Worms oder – wie am Samstag (14 Uhr) – gegen den FK Pirmasens geht.