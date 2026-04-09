Samstag beim Tabellenzweiten Keinen Gegner kennt der SC Idar besser als den FKP Sascha Nicolay 09.04.2026, 13:51 Uhr

i Auch in Pirmasens möchte der SC Idar-Oberstein möglichst oft über einen Treffer jubeln. Florian Zimmer (mit Ball) haat nun schon 17-mal in dieser Saiosn zugeschlagen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-Oberliga trifft der SC Idar-Oberstein auf den Tabellenzweiten FK Pirmasens. Trotz Außenseiterrolle hoffen Trainer Marco Reich und sein Team, ihre Serie ungeschlagener Spiele fortzusetzen und Druck im Abstiegskampf abzubauen.

Marco Reich ist ein Coach, der sich wirklich auf jedes Spiel freut, der jede Partie als Herausforderung und Chance begreift. Noch ein bisschen mehr spürt der Trainer des SC Idar-Oberstein aber Freude, wenn es gegen die TuS Koblenz, den 1. FC Kaiserslautern, Wormatia Worms oder – wie am Samstag (14 Uhr) – gegen den FK Pirmasens geht.







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