Idar-Oberstein. Michael Stahl freute sich über den Sieg beim SC Idar-Oberstein. In der Pressekonferenz hatte der Trainer der TuS Koblenz aber auch viel Lob für den Gastgeber übrig. In den Fokus geriet allerdings das Publikum im Haag-Stadion. Von der Tribüne aus soll es rassistische Schmähungen in Richtung Dylan Esmel gegeben haben. Offenbar handelte es sich aber um ein Missverständnis.