Top-Talent auf dem Weg zurück
Kebir Ali Canpolat: Ich will es allen beweisen
Das erste Foto im Trikot von Cosmos Koblenz: Kebir Ali Canpolat will nach einer langen Pause schnell wieder Fuß fassen. In der U
Das erste Foto im Trikot von Cosmos Koblenz: Kebir Ali Canpolat will nach einer langen Pause schnell wieder Fuß fassen. In der U17 waren Europas Top-Klubs hinter ihm her, dann stockte die Karriere des heute 19-Jährigen.
Rene Weiss

Kebir Ali Canpolat war in der U17 sehr begehrt, Europas Top-Klubs waren hinter dem Offensivmann von Eintracht Frankfurt her. Nach einem Kreuzbandriss zerschlugen sich in der Folge alle Wechsel. Nun ist er bei Cosmos Koblenz – und erklärt warum.

Lesezeit 3 Minuten
Kebir Ali Canpolat ist zurück auf der Fußballbühne. Es ist nicht die ganz große Bühne, auf der viele Experten – national und international – den heute 19-Jährigen vor zwei, drei Jahren schon wähnten, sondern es ist die Oberliga, es ist der FC Cosmos Koblenz (wir berichteten).

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren