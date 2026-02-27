Top-Talent auf dem Weg zurück Kebir Ali Canpolat: Ich will es allen beweisen Mirko Bernd 27.02.2026, 05:00 Uhr

i Das erste Foto im Trikot von Cosmos Koblenz: Kebir Ali Canpolat will nach einer langen Pause schnell wieder Fuß fassen. In der U17 waren Europas Top-Klubs hinter ihm her, dann stockte die Karriere des heute 19-Jährigen. Rene Weiss

Kebir Ali Canpolat war in der U17 sehr begehrt, Europas Top-Klubs waren hinter dem Offensivmann von Eintracht Frankfurt her. Nach einem Kreuzbandriss zerschlugen sich in der Folge alle Wechsel. Nun ist er bei Cosmos Koblenz – und erklärt warum.

Kebir Ali Canpolat ist zurück auf der Fußballbühne. Es ist nicht die ganz große Bühne, auf der viele Experten – national und international – den heute 19-Jährigen vor zwei, drei Jahren schon wähnten, sondern es ist die Oberliga, es ist der FC Cosmos Koblenz (wir berichteten).







