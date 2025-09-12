Der FC Cosmos Koblenz schwebt in der Fußball-Oberliga zwischen extremen Gefühlswelten. Besonders bei Trainerr Yusuf Emre Kasal ist das der Fall. Zum einen war da die niederschmetternde Nachricht vom viel zu frühen Tod des 24-jährigen Ex-Cosmos-Spieler Dino Keric. Auf der anderen Seite ist da auch die Freude über einen starken Neuzugang, denn vor der Partie beim FV Diefflen am Sonntag um 15 Uhr hat Cosmos den zentralen Mittelfeldspieler Benhabil – besser bekannt unter dem Rufnamen Benko – Sabani verpflichtet. Kasal spricht über Keric, Sabani und natürlich auch Diefflen.

Der Tod des 24-jährigen Slowenen Keric, der 2023/2024 auf 29 Oberliga-Spiele bei Cosmos kam, ging Kasal verdammt nahe. Der Cosmos-Coach war im Winter 2023 vom TuS Mechtersheim ans Deutsche Eck gekommen, Keric war schon dort. „Wir haben die Rückrunde zusammen verbracht“, sagt Kasal, „wir waren auch danach immer wieder in Kontakt, ich wusste, dass er etwas am Herzen hatte und später eine Therapie bekam, durch die er kein Fußball mehr spielen konnte. Er hat mir mal geschrieben: Das schaffe ich schon, Coach! Die Nachricht jetzt kam sehr überraschend, er musste sich einer unheilbaren Krankheit geschlagen geben. Das ist einfach Wahnsinn, ich habe abgesehen von seinem Fußballerischen so niemanden kennengelernt, er war herzensgut. Ich habe nur positive Erinnerungen an Dino, aber das macht auch so traurig.“

Der Übergang zum Sportlichen fällt dem Trainer spürbar nicht leicht, wobei es zumindest in der Mannschaft sicherlich einen klaren Fokus darauf gibt, weil im Cosmos-Kader kein Spieler mehr steht, der mit Keric zusammengespielt hat. In der besagten Spielzeit lief Benko Sabani in der Regionalliga für den Stadtivalen TuS Koblenz auf, die TuS stieg am Ende wie Cosmos eine Klasse tiefer ab, Sabani erzielte damals drei Tore. Zuletzt war der 25-jährige, ehemalige U21-Nationalspieler des Kosovo bei West-Regionalligist Eintracht Hohkeppel unter Vertrag, der Kontrakt wurde aber im Sommer aufgelöst. 95 Regionalliga-Einsätze hat Sabani auf dem Konto – für den FSV Mainz 05 II, die TuS und auch Rot-Weiss Koblenz. Dort kickte er eine halbe Saison lang unter dem heutigen Braunschweiger Zweitliga-Coach Heiner Backhaus.

i Torwart Josué Duverger - hier bei der Ankunft in Haiti - ist zurück von der WM-Qualifikation, beim 3:3 am Dienstag in Costa Rica stand er zwischen den Pfosten. Ob er das auch am Sonntag in Diefflen tut für Cosmos Koblenz, entscheidet sich kurzfristig. Josue Duverger

Kasal weiß, dass er Qualität dazu bekommt: „Benko kommt ja von hier, wir haben immer mal gesprochen, aber es war nie ernst. Er hat uns dann drei-, viermal geguckt und ist dann auf uns zugekommen, dass er gerne Teil des Projekts werden will. Wir haben ihn aber unabhängig von der Verletzung von Nihat Farajli geholt. Benko bringt Erfahrung und Qualität mit, jetzt müssen wir ihn bestmöglich vorbereiten.“ Ob Sabani schon in Diefflen im Kader steht, lässt sein Trainer offen. „Er ist erst diese Woche eingestiegen ins Training, aber er hat einen besseren Eindruck gemacht, als ich dachte, weil er ja keine Vorbereitung hatte. Aber er hat mit einem Personal Trainer gearbeitet, er ist spielberechtigt, wir sprechen jetzt darüber, wie er sich nach der Woche fühlt und werden dann entsprechend reagieren.“

Grundsätzlich nämlich steht Kasal der gleiche Kader wie beim 2:1 gegen den Titelkandidaten Pirmasens zur Verfügung – bis auf eine Ausnahme: Taha Aksu wird wegen muskulärer Probleme ausfallen. Torwart Josué Duverger ist nach den WM-Qualifikationsspielen mit Haiti zurück, beim 0:0 gegen Honduras spielte er nicht, beim wilden Spetakel in Costa Rica, das 3:3 endete, stand Duverger zwischen den Pfosten. Und einem großen Namen gegenüber mit Keylor Navas, der mit Real Madrid dreimal Champions-League-Sieger wurde und mittlerweile mit 38 Jahren für die Newell’s Old Boys in Argentinien das Tor hütet. Haiti ist Dritter der Concacaf-Gruppe C, die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die WM in den USA, Mexico und Kanada. Während dieser großen Erlebnisse für Duverger stand Romaric Grenz im Cosmos-Tor und hielt gegen Pirmasens stark. Kasal sagt zur Entscheidung für Diefflen: „Mal sehen, in welchem Zustand Josué nach seiner Reise ist.“

Gastgeber sind „ein verschworener Haufen“

Es gilt, die bestmögliche Elf zu finden, auch wenn vordergründig der Dritte Cosmos (13 Punkte) Favorit beim Elften (8 Punkte) ist. Kasal hakt da ein: „Ich habe mich darüber gefreut, dass Diefflen 5:2 bei Kaiserslautern II gewonnen hat, das hat meine Sache diese Woche vereinfacht. Wer das schafft und dann noch fünf Tore macht, kann so schlecht nicht sein. Wir wissen, wie heimstark Diefflen ist, bei Fabian Poß und Chris Haase weiß auch jeder, was sie können. Das ist ein verschworener Haufen, das wird auf eine andere Art nicht einfacher als gegen Pirmasens.“ Zudem geht es noch auf Kunstrasen: „Vielleicht machen wir das Abschlusstraining noch auf Kunstrasen, aber den Diefflener Platz kannst du eh nicht eins zu eins simulieren“, weiß Kasal.