Cosmos empfängt Mitaufsteiger Kasal hat eine Menge Respekt vor dem TSV Gau-Odernheim 29.09.2025, 17:03 Uhr

i Im Stadion Oberwerth fühlt sich Cosmos Koblenz (in Blau mit Adam Ech-Chabel, im Zweikampf mit Idars Alessandro Marino) wohl, hier holte der Aufsteiger 13 seiner 16 Punkte. Am Dienstag geht es an gleicher Stelle gegen den Mitaufsteiger TSV Gau-Odernheim. René Weiss

Auswärts hakt es noch bei Oberliga-Neuling Cosmos Koblenz. Erst drei Punkte holte der Aufsteiger in der Fremde, dafür 13 daheim. Und damit exakt so viele wie Gast und Mitaufsteiger Gau-Odernheim insgesamt.

Der FC Cosmos Koblenz eröffnet die englische Woche in der Fußball-Oberliga am Dienstag um 19.30 Uhr im Stadion Oberwerth mit dem Aufsteigerduell gegen den TSV Gau-Odernheim. Alle anderen Partien finden am Mittwoch statt. Für alle Rheinland-Oberligisten stehen übrigens zwei englischen Wochen an, denn kommende Woche läuft die dritte Runde des Rheinlandpokals, für Cosmos geht es am 8.







