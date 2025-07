Ein wichtiges Testwochenende liegt vor den höchstklassigen Fußballklubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, vor allem für den höchsten Verein steht der Härtetest vor dem Oberliga-Start am 2. August an.

FC Emmelshausen-Karbach

Am Samstag um 14 Uhr wird auf dem Rasen des Quintinsberg der Ernstfall geprobt: Der FCEK empfängt den Mittelrheinligisten FC Hürth, der in der abgelaufenen Saison auf dem 14. Platz landete, zur Generalprobe vor dem Start der Oberliga am Samstag, 2. August, um 15.30 Uhr im Derby gegen Rot-Weiss Koblenz. Die Hürther waren auch vor genau einem Jahr der letzte Gegner des FC Karbach, damals gewann die Elf vor den Toren Kölns mit 2:0. Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich dürfte seine Startelf soweit gefunden haben, beim Doppeltest am vergangenen Wochenende überzeugten vor allem die Akteure, die den Regionalliga-West-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel 3:2 besiegten, weniger das Team, das am gleichen Tag beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg mit 3:6 verlor.

TuS Kirchberg

Der Rheinlandligist hat noch etwas mehr Luft, bis es losgeht (Rheinlandpokal am 2. August beim SC Kempenich, Liga-Start am 10. August beim VfB Linz) und testet am Sonntag um 15 Uhr beim TuS Marienborn (Verbandsliga Südwest). Dort ist mit Marc Beck ein ehemaliger Karbacher Mitspieler des neuen TuS-Trainer Selim Denguezli Kapitän, über diese Schiene dürfte auch der Test zustande gekommen sein.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen

Test am Samstag, Test am Montag: Für den Mitte-Bezirksligisten geht es gegen zwei A-Klässler. Am Samstag um 16 Uhr ist das Team von Spielertrainer Simon Peifer in Braunshorn bei der SG Hausbay (A Staffel 6) zu Gast, am Montag kommt die SG Bremm (A Staffel 9) nach Horn zum Sportfest, um dort um 19 Uhr gegen die Mörschbacher anzutreten. Es sind die letzten beiden Tests vor dem Rheinlandpokal-Auftakt am Sonntag (3. August) bei der FSG Vordereifel Kirchwald (B Staffel 8). Eine Woche später kommt in der Liga Aufsteiger SG Augst Eitelborn nach Mörschbach.

FC Emmelshausen-Karbach II

Die Bezirksliga-Zweite des neuen Klubs im Vorderhunsrück ist am Samstag ab 12.30 Uhr in Udenhausen zu Gast beim traditionellen 800-Dollar-Turnier. Dort gewann das Team von Neu-Coach Christoph Fahning seine ersten beiden Partien in Gruppe A gegen Liga-Rivale SG Viertäler Oberwesel mit 1:0 und gegen den SSV Boppard (A Staffel 6) mit 3:1. Nun geht es gegen die drei Teams der Gruppe B (Spielzeit jeweils 35 Minuten), am Ende wird eine Gesamttabelle erstellt. Die Gegner heißen dann SG Oppenhausen/Nörtershausen-Udenhausen, SG Ehrbachtal Ney (beide B Staffel 9) und TuS Rheinböllen (A Staffel 6). In dieser Gruppe gewann Oppenhausen 3:0 gegen Ehrbachtal und 3:1 gegen Rheinböllen, der TuS schlug zudem die SGE mit 2:0. Der FCEK II startet in der Liga übrigens am 10. August daheim gegen Oberwinter.

SG Viertäler Oberwesel

Für den Bezirksliga-Aufsteiger geht es wie für Emmelshausen-Karbach II in Udenhausen ab 12.30 Uhr los, die Gegner sind die gleichen. Oberwesel sucht für kommendes Wochenende (2./3. August) noch ein Testspiel, in der Liga geht es am 10. August in Oberzissen los.