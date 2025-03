Karbacher spielen Zünglein an der Waage

Das Rennen um Relegationsrang zwei in der Oberliga ist spannend – und der Neunte Karbach spielt in den kommenden Wochen ein Zünglein an der Waage, denn der FC trifft nacheinander auf Pirmasens (2.), TuS Koblenz (4.) und Kaiserslautern II (3.).