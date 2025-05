Fußball-Oberligist FC Karbach hat sein letztes Saisonspiel verloren, bevor er in der nächsten Spielzeit als neuer Verein FC Emmelshausen-Karbach in sein elftes Oberligajahr geht: Auf ihrem Naturrasenplatz spielend waren die Vorderhunsrücker vor dem Tor insgesamt zu ungefährlich und verloren somit gegen Rot-Weiss Koblenz mit 1:2 (1:1). Der FCK beendet die Saison mit 38 Punkten auf Platz zehn, Rot-Weiss wird bei einer Ludwigshafener Niederlage am Samstag in Herxheim Achter.

Bei guten Platzbedingungen hatten die Einheimischen schon in der vierten Minute ihre erste Torchance, aber der Koblenzer Dejvi Alsela klärte gegen den einschussbereiten FC-Akteur Sebastian Saftig. Erfolgreicher waren dagegen die Gäste schon wenig später: Nach einer Ecke von Kapitän Edin Hadzic verlor die Karbacher Abwehr Joel Cartus aus den Augen und so konnte dieser unbedrängt mit einem wuchtigen Kopfball ins kurze Eck, die frühe Führung für Rot-Weiss erzielen (8.).

Drangphase des FCK nach dem Seitenwechsel

Die Gastgeber hatten ihrerseits zwei gute Möglichkeiten, jedoch parierte der Koblenzer Torwart Maximilian Grote zunächst den Versuch von Kieran Ike (25.), bevor der Schuss von Tim Puttkammer knapp das Gästegehäuse verfehlte (31.). Karbachs Coach Patrick Kühnreich motivierte seine Mannschaft, Top-Torjäger Max Wilschrey (12 Saisontreffer) mehr einzubinden: „Spielt doch einfach mal Max in den Fuß.“

Direkt nach dem Seitenwechsel hatte Karbach eine Drangphase und der starke Ike konnte in der 51. Minute nur durch ein Foul gestoppt werden. Der aufmerksame Schiedsrichter erkannte sofort, dass der Ball dennoch zum freistehenden Saftig flog und ließ den Vorteil laufen. Und so konnte Saftig eiskalt mit einem strammen Schuss ins kurze Eck abschließen und den 1:1-Ausgleich markieren.

i Letztes Spiel auf dem Quintinsberg für Karbachs Nummer 22: Selim Denguezli (rechts) verlässt Karbach nach 13 Jahren und wird Trainer des TuS Kirchberg in der Rheinlandliga. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Fünf Minuten später verschätzte sich FC-Akteur Tim Puttkammer, verlor den Ball und gewährte so Hadzic eine gute Möglichkeit, die dieser prompt mit einem präzisen Heber über Reifenschneider hinweg zum 1:2 für die Gäste nutzte. Unter Ovationen wechselte dann Kühnreich drei Spieler aus, die den Verein nach der Saison verlassen: Marc Reifenschneider, Selim Denguezli und Mathias Fischer erhielten von den Zuschauern großen Applaus. Karbach drängte bis zum Ende auf den Ausgleich, aber ein Linksschuss von Kevin Leidig aus guter Position flog knapp vorbei (80.).

Kühnreich sieht Spiegelbild der Saison in Hälfte zwei

Rot-Weiss-Trainer Faith Cift bilanzierte: „Das war heute ein Spiel ohne Spannung und wir haben nicht die letzten Körner investiert. Wir hatten zwar viele Möglichkeiten beim Umschalten, aber haben es nicht geschafft, das ein oder andere Tor mehr zu machen. Ich bin zufrieden, dass sich keiner schwerer verletzt hat.“ Kühnreich sah Defizite in der Offensive: „Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild unserer ganzen Saison. Wir spielen gefällig bis ins letzte Drittel, aber dann fehlt und die Qualität und die Torgefahr. Ansonsten wäre ein Unentschieden sicher gerecht gewesen, aber heute steht die gebührende Verabschiedung einiger verdienter Spieler im Vordergrund.“

FC Karbach – Rot-Weiss Koblenz 1:2 (1:1)

Karbach: Reifenschneider (67. Tigges) – Fischer (67. Leidig), Abdiovski, Saftig (67. Bresser), Wilschrey, Ike (67. Niemczyk), Mohr, Puttkammer, Denguezli (67. Otto), Zahnen, Kömesögütlü.

Rot-Weiss Koblenz: Grote (46. Taxis) – Sanchez, Alesa, Asani (84. Bomm), Sivic, Cartus, Shehada (12. Wozny), Tchadjei, Ahmetaj, Hadzic (82. Olejniczak), Matsui.

Schiedsricher: Jannis Kaufmann (Mainz).

Zuschauer: 121.

Tore: 0:1 Cartus (8.), 1:1 Saftig (51.), 1:2 Hadzic (56.).