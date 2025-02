Tests mit zwei Dreierturnieren Karbach und Boppard laden ein Mirko Bernd

20.02.2025

i Argenthals Spielertrainer Simon Peifer (in Rot-Blau) testet mit seinem Team doppelt am Wochenende: Am Freitag geht es zu Metternich II, am Sonntag kommt Winterbach nach Simmern. Christian Kiefer. #ckpicture

In der Vorbereitung testet man nicht gerne gegen die Liga-Konkurrenz. Zumindest im Sommer nicht. Im Winter schon eher, denn dann hat man oft schon zweimal gegen die Gegner gespielt – wie Oberligist FC Karbach, der ein Dreierturnier veranstaltet.

Es geht so langsam Richtung Saisonstart für die überkreislichen Fußballklubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis: Zwei veranstalten am Samstag ein Dreierturnier, ein anderer testet am Freitag und am Sonntag. FC Karbach Der erste Testgegner im Oberliga-Dreierturnier am Samstag um 12 Uhr auf dem Karbacher Quintinsberg wird auch der letzte in dieser Saison sein für den Neunten, denn es geht gegen Rot-Weiss Koblenz (Platz sechs).

