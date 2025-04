Der FC Karbach benötigt noch ein paar Punkte für ein elftes Jahr in der Oberliga. Da passt es Trainer Patrick Kühnreich gar nicht in den Kram, dass in der englischen Woche gegen Engers und in Herxheim sein Top-Stürmer ausfällt.

Englische Woche in der Fußball-Oberliga: Am Mittwoch kommt es zum Klassiker zwischen dem FC Karbach (10. Platz/30 Punkte) und dem FV Engers (8. Platz/38 Punkte). Anstoß auf dem Quintinsberg-Kunstrasen ist um 19 Uhr.

Schock für den FC Karbach: Torjäger Max Wilschrey hat sich am Montag in der Baller League (Kleinfeld-Hallenfußball-Liga) verletzt und wird gegen Engers und am Samstag in Herxheim nicht zur Verfügung stehen. „Max ist umgeknickt, ich denke, das kann auch noch länger dauern“, sagt Trainer Patrick Kühnreich, der wusste, dass dieser Moment kommen kann: „Max spielt in der Baller League mit, wir sind den Deal eingegangen. Dass auf dem Kleinfeld schnell was passieren kann, ist klar.“

Karbach gegen Engers ist ein besonderes Spiel

Weil auch Sebastian Saftig gegen Engers ausfällt und weitere Spieler (Dustin Zahnen, Marco Bresser, Kevin Leidig) auf der Kippe stehen, hat Kühnreich in diesen Tagen vor allem mit Personalfragen zu kämpfen: „Wir müssen abwägen, welches Risiko wir gehen – auch im Hinblick auf das Spiel am Samstag in Herxheim. Nach drei kalkulierbaren Niederlagen in Pirmasens, gegen die TuS Koblenz und in Kaiserslautern, sollten wir diese Woche etwas holen, damit wir Druck von uns nehmen.“ Acht Zähler beträgt der Karbacher Vorsprung acht Spieltage vor Schluss auf die Abstiegszone. Momentan gäbe es drei Absteiger.

Karbach gegen Engers ist natürlich ein besonderes Spiel, seit 2017 kreuzen sich die Wege in der Oberliga, 2020 und 2022 traf man im Rheinlandpokal-Endspiel aufeinander, beide Male gewann Engers. Nun steht der FVE am 24. Mai ein drittes Mal im Pokalfinale, es geht gegen Ligakonkurrent Rot-Weiss Koblenz. „Man kann Engers nur zum Finaleinzug gratulieren, das ist schon eine Leistung, Eintracht Trier auszuschalten“, sagt Kühnreich. Seine Karbacher hatten im Viertelfinale gegen den Regionalligisten beim 0:4 keine Chance. „Das ist dann der Unterschied, gegen starke Teams haben wir diese Saison kaum Land gesehen“, sagt Kühnreich: „Engers sorgt dagegen immer für Überraschungen, da sind sie einen Schritt weiter als wir.“

i Der "Lange" in Aktion beim überraschenden Rheinlandpokal-Finaleinzug des FV Engers gegen Eintracht Triers Matteo Bondic: Am Mittwoch kehrt David Eberhardt (in Grün) mit Engers nach Karbach zurück, 15 Jahre spielte er vorher auf dem Quintinsberg. Mark Dieler

Für eine gesunde Rivalität (FVE-Chef Martin Hahn und FCK-Chef Daniel Bernd verstehen sich prächtig) zwischen beiden Klubs sorgten und sorgen natürlich auch etliche Transfers. Im Sommer wechselt zum Beispiel mit Enrico Rößler (derzeit verletzt) ein talentierter Offensivmann von Engers nach Karbach. Den umgekehrten Weg gingen zuletzt David Eberhardt und Jeremy Mekoma. Letztgenannter schloss sich im Februar, nachdem im August vergangenen Jahres sein Vertrag in Karbach aufgelöst wurde, dem FVE an. Der Kastellauner Mekoma war beim 2:1 im Pokal gegen Trier mit der beste Mann.

i Der aus Leienkaul stammende Kevin Lahn (Mitte, sitzend auf der Trage) fehlt dem FVE lange, er muss wegen einer Schienbeinfraktur, die er sich am Sonntag gegen Morlautern zuzog, operiert, die Saison ist für ihn zu Ende. René Weiss

Und Eberhardt? Die Karbach-Legende verließ im Sommer nach mehr als 15 Jahren den Quintinsberg. Kühnreich hatte für den 35-Jährigen keine Verwendung mehr. In Engers ist Eberhardt in der Abwehr gesetzt und ein ganz wichtiger Mann. Am Mittwoch kommt es für ihn zur ersten Rückkehr zu seinem Herzensverein. „Ebi hat mit dem Wechsel nach Engers die richtige Entscheidung getroffen“, sagt Kühnreich.