Trainer auch im neuen Verein Karbach: Kühnreich verlängert gleich um zwei Jahre 15.11.2024, 16:38 Uhr

i Die Partie FC Karbach (in Blau, mit Evan Exposito) gegen den SV Auersmacher wurde am Samstag wegen Nebels beim Stand von 0:0 in der Halbzeitpause abgebrochen. Nun steht der Nachholtermin fest: Am Mittwoch, 27. November, sehen sich die beiden Klubs auf dem Quintinsberg wieder. Hermann-Josef Stoffel

Der kommende Zusammenschluss mit dem TSV Emmelshausen ist auch beim FC Karbach in diesen Tagen das Thema. Im Bereich „Trainer 1. Mannschaft“ wurde längerfristig Nägel mit Köpfen gemacht.

Letzter Hinrundenspieltag in der Fußball-Oberliga: Der Tabellensechste Rot-Weiss Koblenz (26 Punkte) begrüßt am Samstag (14 Uhr) im Stadion Oberwerth den Neunten FC Karbach (20 Punkte). Danach stehen bis zur Winterpause noch drei Spieltage der Rückrunde an, die Karbacher haben sogar noch vier Partien.

