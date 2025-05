Der FC Karbach hat ein weiteres Jahr in der Oberliga nun auch rechnerisch fest gebucht. Durch das 3:0 beim „Lieblingsgegner“ SV Morlautern geht es in der neuen Saison als FC Emmelshausen-Karbach in Liga 5 weiter.

Einen recht entspannten Nachmittag erlebte die Fußaller des FC Blau-Weiß Karbach in der Oberligapartie beim SV Morlautern. Von der ersten bis zur letzten Spielminute bestimmte das Team von Trainer Patrick Kühnreich das Duell mit dem Tabellenletzten und siegte mit 3:0 (3:0). Ein leichter, aber auch ein wichtiger Sieg für den FC.

Nach dem Spiel strahlten die Blau-Weißen. Die Fußballer und die Fans, die ihre Mannschaft nach Kaiserslautern begleitet und angefeuert hatten. Kurz fiel die Ansprache von Coach Kühnreich im Kreis seiner Spieler aus. Er lobte sie für den „guten Auftritt“ und sprach von einem „verdienten Sieg“. Aber Kühnreich betonte auch die Bedeutung dieser drei Punkte. „Damit haben wir definitiv die Klasse gehalten“, stellte er zufrieden fest.

Kühnreichs Nervenkostüm wird geschont

Es war ein Spiel, wie es sich ein Trainer nur wünschen kann. Früh hatten die Karbacher für klare Verhältnisse gesorgt und so das Nervenkostüm ihres Coaches geschont. Sie trafen aber auch auf einen Gegner, der schon als Absteiger feststeht und alles andere als motiviert in die vorletzte Saisonpartie ging. Aber auch wenn sie auf lustlose Morlauterer trafen, so gelang den Karbachern doch ein eindrucksvoller Auftritt. Zielstrebig, konzentriert und entschlossen gingen sie diese Aufgabe an und belohnten sich auch schnell für ihr engagiertes Spiel.

Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite düpierten sie die nicht allzu sattelfeste Morlauterer Abwehr mit einer Kopfballstafette. Sebastian Saftig verlängerte den Ball zu Kieran Ike, der aus kurzer Distanz das 1:0 für den FC köpfte (17.). Kurz darauf hatte Tim Puttkammer das 2:0 auf dem Fuß. Doch er zögerte zu lange und vermasselte so die vielversprechende Torchance. Wie am ersten, so war Saftig auch am zweiten Treffer beteiligt. Von ihm kam der kluge Steilpass, den Anes Abdiovski verwertete. Im Strafraum zog er überlegt ab und traf flach ins lange Eck zum 2:0 (27.).

Abdiovski ist auffälligster Gäste-Akteur

Der Torschütze war einer der auffälligsten Spieler im Gästeteam. In der ersten Halbzeit bildete er mit Jannik Mohr und Ufuk Kömesögütlü die Dreierabwehrkette und zeigte da schon einen unbändigen Offensivdrang. Nach der Pause stürmte er auf der rechten Außenbahn und wollte unbedingt noch sein zweites Tor machen. Chancen boten sich ihm. Aber ihm fehlte da die Präzision im Abschluss. Was Abdiovski nicht gelang, das schaffte Ike. Mit seinem zweiten Treffer kurz vor der Pause erhöhte er auf 3:0 und machte damit schon früh alles klar. Saftig hatte dem Morlauterer Abwehrchef Philipp Schwarz den Ball im Strafraum stibitzt und zu Kieran Ike gepasst, der dann unbedrängt vollstreckte (41.).

Saftig lässt die Latte erzittern

Als dann nach dem Seitenwechsel Sebastian Saftig mit einem Lattenkracher das Morlauterer Tor erzittern ließ, schien das wie der Auftakt zur Fortsetzung des munteren Toreschießens. Aber das war das Überraschende an dieser Partie, die aus Sicht der Karbacher so geradlinig verlief – ein weiterer Treffer gelang ihnen nicht mehr. Im Gefühl des sicheren Sieges über einen überaus harmlosen Gegner ließ ihre Konzentration nach. „Am Ende läuft ein Spiel halt so. Da hat uns die letzte Konsequenz gefehlt“, erklärte Patrick Kühnreich die torlose zweite Hälfte und freute sich auf die entspannte Heimreise.

So entspannt können in der Oberliga nicht alle sein, denn es wird noch einen Hauen und Stechen in den letzten beiden Spielen. Neben Morlautern werden nach aktuellem Stand in der Regionalliga Südwest und der 3. Liga zwar nur zwei weitere Klubs absteigen – aber wer? Mechtersheim (Platz 17, 32 Spiele, 27 Punkte), Herxheim (Platz 16/32 Spiele/30 Punkte), Auersmacher (Platz 15, 32 Spiele, 30 Punkte), Eisbachtal (Platz 14, 32 Spiele, 31 Punkte), Idar-Oberstein (Platz 13, 32 Spiele, 33 Punkte) und Eppelborn (Platz 12, 33 Spiele, 34 Punkte) sind noch in der Verlosung. Karbach mit seinen 38 Punkten als Zehnter nicht mehr.

SV Morlautern - FC Karbach 0:3 (0:3)

Morlautern: Junghans - Justin Smith, Purdy, Schwarz, Kirch (75. Sharka) - Jung, Mühlen (68. Öztürk) - Roetynck - Bicking, Edet (75. Buhl), Bell (80. Sanyang).

Karbach: Bast - Abdiovski, Mohr, Kömesögütlü - Zahnen (70. Otto), Leidig - Puttkammer (60. Hoffmann), Saftig (60. Ahlert), Fischer (46. Bresser) - Mahrla, Ike ( 70. Denguezli).

Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch (Völklingen).

Zuschauer: 90.

Tore: 0:1 Ike (17.), 0:2 Abdiovski (27.), 0:3 Ike (41.).