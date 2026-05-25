Der SC Idar-Oberstein ist abgestiegen. Das 2:4 in Gonsenheim spiegelte im Grunde die ganze Saison wider. Zwei Knackpunkte führten dazu, dass eine 2:0-Führung verspielt wurde. Der Kapitän widersprach Trainer Reich bei der Analyse in einem Punkt.
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Als Niklas Baus die Kugel in der 52. Minute zum 2:0 über die Linie stocherte, da sah es so aus, als könnte die schlimme Saison für den SC Idar-Oberstein doch noch ein gutes Ende nehmen. Der Sieg beim SV Gonsenheim schien zum Greifen nah und damit auch die Chance, den Klassenverbleib am Samstag zu Hause doch noch hinzubekommen.