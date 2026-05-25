Nach dem Abstieg des SC Idar Kapitän Flavius Botiseriu wählt sehr deutliche Worte Sascha Nicolay 25.05.2026, 22:09 Uhr

i Marco Reich (Zweiter von links) schnappte sich seine Mannschaft, nachdem der Abstieg feststand und hielt eine kurze Rede. Kapitän Flavius Botiseriu (Vierter von links) steht zwischen Alex und dem verletzten Kevin Kraus. Sascha Nicolay

Der SC Idar-Oberstein ist abgestiegen. Das 2:4 in Gonsenheim spiegelte im Grunde die ganze Saison wider. Zwei Knackpunkte führten dazu, dass eine 2:0-Führung verspielt wurde. Der Kapitän widersprach Trainer Reich bei der Analyse in einem Punkt.

Als Niklas Baus die Kugel in der 52. Minute zum 2:0 über die Linie stocherte, da sah es so aus, als könnte die schlimme Saison für den SC Idar-Oberstein doch noch ein gutes Ende nehmen. Der Sieg beim SV Gonsenheim schien zum Greifen nah und damit auch die Chance, den Klassenverbleib am Samstag zu Hause doch noch hinzubekommen.







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