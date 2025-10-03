Koblenzer beim Tabellensiebten Kann Rot-Weiss auch die Hürde Gonsenheim überspringen? 03.10.2025, 17:00 Uhr

i Überspringt Rot-Weiss Koblenz mit Kanata Todate (in Rot) auch die Hürde Gonsenheim am Sonntag? Am Mittwochabend gegen Dudenhofen waren die Koblenzer obenauf, Todate steuerte den Treffer zum 4:1-Endstand bei. Tobias Jenatschek

Kann der FC Rot-Weiss Koblenz nach dem starken 4:1 gegen Dudenhofen vom Mittwoch nachlegen? Der Belag am Sonntag ist derselbe wie am Mittwoch, der Gegner allerdings nicht. Es geht zum SV Gonsenheim, der den Gästen alles abverlangen wird.

Das 4:1 vom Mittwochabend gegen den FV Dudenhofen hat bei Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz für ein wenig Erleichterung gesorgt. Und bei Trainer Fatih Cift für die Erkenntnis, dass sich mehr und mehr zusammenfügt, was er für seine Elf im Sinn hat. Aber Cift weiß auch, dass es noch ein fragiles Gebilde ist – und dass am Sonntag (15 Uhr) eine Wiederholung des Dudenhofen-Auftritts kein Selbstläufer ist.







