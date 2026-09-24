Der erste Oberliga-Sieg nach dem Aufstieg hat beim Ahrweiler BC einiges an guter Stimmung freigesetzt. Wobei: Schlecht war die auch vorher nicht, denn der Neuling verkauft sich bislang meist gut, hält diszipliniert dagegen. Auch am Samstag in Worms?
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Es hat eben schon etwas mit Lebensqualität zu tun, wenn man ein Fußballspiel gewinnt. So wie beim Ahrweiler BC, der beim 2:1 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz seinen ersten Oberliga-Dreier in dieser Saison gefeiert hat. Kein Wunder, dass ABC-Coach Christopher Theisen sagt: „Es geht nichts über Erfolgserlebnisse.