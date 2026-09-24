ABC in EWR-Arena bei Wormatia Kann der Ahrweiler BC auch heimstarke Wormser stoppen? Mirko Bernd 24.09.2026, 20:00 Uhr

i Kann der Ahrweiler BC (in Rot, von links mit Beykan Ali Sengül und Shota Nagano) nach Rot-Weiss Koblenz mit Franck Kouentchi auch Wormatia Worms aus dem Weg räumen? Es wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, denn Worms hat zu Hause drei von vier Spielen gewonnen. Martin Gausmann

Der erste Oberliga-Sieg nach dem Aufstieg hat beim Ahrweiler BC einiges an guter Stimmung freigesetzt. Wobei: Schlecht war die auch vorher nicht, denn der Neuling verkauft sich bislang meist gut, hält diszipliniert dagegen. Auch am Samstag in Worms?

Es hat eben schon etwas mit Lebensqualität zu tun, wenn man ein Fußballspiel gewinnt. So wie beim Ahrweiler BC, der beim 2:1 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz seinen ersten Oberliga-Dreier in dieser Saison gefeiert hat. Kein Wunder, dass ABC-Coach Christopher Theisen sagt: „Es geht nichts über Erfolgserlebnisse.







Artikel teilen

Artikel teilen