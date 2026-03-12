Zwei Spiele, zwei Siege: Der Oberliga-Start 2026 ist den Eisbachtaler Sportfreunden definitiv geglückt. Sollte gegen Wiesbach Sieg Nummer drei gelingen, wären die Westerwälder ganz dick im Geschäft im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Sportfreunde Eisbachtal zeigen gerade einigen, die sie vor der Winterpause abgeschrieben hatten in Sachen Oberliga-Klassenerhalt, wie schnell sich die Zeiten im Fußball ändern können. Denn sollte das Team von Trainer Thorsten Wörsdörfer nach dem 3:1 daheim gegen Auersmacher und dem 3:0 in Alzey gegen Gau-Odernheim am Samstag (15.