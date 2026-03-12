Sportfreunde gegen Wiesbach Kalte Ersatzbank heizt Eisbachtaler Konkurrenzkampf an Mirko Bernd 12.03.2026, 14:00 Uhr

i Torjäger Jonah Arnolds (in Rot-Weiß, hier im Zweikampf mit Auersmachers Kapitän Felix Laufer) ging in den ersten beiden Spielen 2026 leer aus, was sein Trainer Thorsten Wörrsdörfer aber gar nicht so drramtisch findet, denn gegen Auersmacher (3:1) und in Gau-Odernheim (3:0) trafen die Sportfreunde dennoch jeweils dreimal. Daheim gegen Wiesbach am Samstag hätte der 15-Tore-Mann aber sicher nichts gegen einen weiteren Treffer. Andreas Hergenhahn

Zwei Spiele, zwei Siege: Der Oberliga-Start 2026 ist den Eisbachtaler Sportfreunden definitiv geglückt. Sollte gegen Wiesbach Sieg Nummer drei gelingen, wären die Westerwälder ganz dick im Geschäft im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Sportfreunde Eisbachtal zeigen gerade einigen, die sie vor der Winterpause abgeschrieben hatten in Sachen Oberliga-Klassenerhalt, wie schnell sich die Zeiten im Fußball ändern können. Denn sollte das Team von Trainer Thorsten Wörsdörfer nach dem 3:1 daheim gegen Auersmacher und dem 3:0 in Alzey gegen Gau-Odernheim am Samstag (15.







