Die Chance, den nächsten Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Oberliga zu machen, hat am Mittwoch der SC Idar-Oberstein. Um 19.30 Uhr ist der FC Arminia Ludwigshafen Gast im Haag-Stadion. Die Ludwigshafener sind allerdings ein echter Brocken. Die Mannschaft um Kapitän Nico Pantano, der auch schon das Trikot des SC getragen hat, rangiert in der Tabelle mit 38 Punkten auf Position sieben.

Die Arminen sind glänzend aus der Winterpause gekommen und haben von sieben Partien fünf gewonnen. Die Bilanz des SC ist freilich ähnlich gut. 14 Punkte haben die Idarer aus ihren letzten sieben Spielen eingefahren. Ein Kraftakt war das, der Spuren hinterlassen hat. „Wir sind körperlich in einem Loch“, hatte Coach Tomasz Kakala nach dem 2:1 am Samstag gegen den SV Auersmacher festgestellt. Das könnte natürlich Auswirkungen haben auf die Partie am Mittwoch: „Ich hoffe, dass wir uns ein bisschen erholen konnten“, sagt Kakala.

Alex Bambach und Lukas Stallbaum könnten beginnen

Die große Rotationsmaschine wird der Trainer trotzdem nicht anwerfen. „Ich bin kein Fan davon, alles umzustellen“, erklärt er, ehe er betont: „Ein bisschen Frische werden wir aber reinbringen.“ Die Nominierung von zwei, drei anderen Akteuren schwebt Kakala vor. Angreifer Alexander Bambach ist da ebenso eine gute Option für den Coach wie Lukas Stallbaum, dem Kakala eine gute Leistung nach seiner Einwechslung attestierte. „Wir sind auf jeden Fall gewappnet“, findet Kakala, der sich darüber freut, dass Niklas Baus in der zweiten Mannschaft sein Comeback feierte.

Das Hinspiel in Ludwigshafen verlor der SC übrigens 0:3. Eine Scharte, die das Team nur zu gerne auswetzen möchte. „Das wir nicht einfach für uns. Die Ludwigshafener haben eine klasse Mannschaft“, betont Kakala. Dreh- und Angelpunkt des von Chris Chorrosch trainierten Teams ist natürlich der Ex-Idarer Pantano. „Ihn müssen wir aus dem Spiel nehmen“, weiß Kakala. Gelingt das, dann könnte der SC im Idealfall an Diefflen (spielfrei) und Karbach (gegen Engers) auf Platz zehn ziehen.