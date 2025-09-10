Die Gerüchteküche brodelte beim SC Idar-Oberstein, die Verantwortlichen sind nicht zufrieden, die sportliche Tendenz zeigt nach unten. Grund genug, für eine Personalentscheidung. Doch die ist moderat ausgefallen.

Angespannt ist die Situation bei Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein nach der 3:6-Niederlage am vergangenen Samstag beim FC Rot-Weiss Koblenz. Der Verein um Sportvorstand Christian Schwinn hat darauf reagiert und entschieden, dass Marco Reich näher an die Mannschaft rücken und das Trainerteam unterstützen soll.

Zu Wochenbeginn schien sogar eine Freistellung von Chefcoach Tomasz Kakala denkbar, zumindest kochte die Gerüchteküche in diese Richtung. Christian Schwinn widerspricht allerdings deutlich: „Es ist nie so weit gewesen, dass wir das Gefühl gehabt hätten, den Trainer entlassen zu müssen“, stellte der Vorsitzende Sport am Mittwoch klar. Marco Reich, der dem Verein bisher als Kaderplaner gedient hat, hatte sich am Montag so ausgedrückt: „Es ist ganz klar unser Wunsch, unseren Trainer zu halten.“

i Marco Reich hat eine neue Rolle beim SC Idar-Oberstein. Der Ex-Profi rückt näher an die Mannschaft und soll das Trainerteam intensiver unterstützen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einen gewissen Handlungsdruck spürten die Verantwortungsträger im Vorstand also durchaus, und daraus machten weder Reich noch Schwinn auch einen Hehl: „Wir sind mit der Situation nicht zufrieden und versuchen, für Mannschaft und Verein die beste Lösung zu finden“, sagte Reich. Es folgten mindestens zwei Sitzungen, an denen die verantwortlichen Vorstandsmitglieder und das Trainerteam teilnahmen. Dabei wurde offensichtlich tatsächlich schnell klar, dass eine Ablösung von Trainer Kakala kein Thema und auch nicht nötig sei. Schwinn weist darauf hin, dass die Punkteausbeute längst noch keinen Anlass zu überstürzten Aktionen gebe. „Wir haben sechs Punkte und sind damit vielleicht drei Zähler hinter einem für uns optimalen Start, deshalb gibt es keine Notwendigkeit, eine andere Haltung zum Trainer einzunehmen“, sagt Schwinn und unterstreicht: „Tomasz Kakala bleibt Chefcoach.“

Gleichwohl sahen Schwinn und Reich durchaus Anlass, einzugreifen. „Es sind ein paar Dinge aufgeploppt, denen wir uns stellen und denen wir begegnen wollen“, erklärt Schwinn, ohne im Detail darauf eingehen zu wollen. Reich hatte am Montag festgehalten, „dass zwischen Trainer und Mannschaft was nicht stimmt“. In ihrer Bewertung sahen Reich und Schwinn diese Dinge aber nicht als so gravierend an, dass sie nicht lösbar wären. Schwinns Ansatz ist deshalb auch – entgegen der berühmt, berüchtigten Mechanismen des Fußballgeschäfts – ein sanfter. „Wir wollen Hilfestellung geben“, erklärt er. Die Hilfe soll eben Marco Reich mit seiner ganzen Erfahrung leisten.

„Marco Reich ist kein Aufpasser und auch kein zweiter Cheftrainer“

SC-Sportvorstand Christian Schwinn

Wie genau das aussehen soll, davon zeichnet Schwinn folgendes Bild: „Marco Reich begleitet die Mannschaft in gewissen Trainingssituationen, ist auch in der Kabine, bei Besprechungen und bei den Spielen dabei und wird sich intensiv in den Austausch mit den Trainern begeben, wenn es um Spielideen, Personalfragen oder Analysen geht.“ Der Sportvorstand verrät auch, dass es durchaus auch möglich sei, dass Reich auch Teile einzelner Trainingseinheiten leitet. Schwinn betont: „Das geschieht aber alles im Austausch beziehungsweise wenn es Tomasz Kakala in seiner Funktion als Cheftrainer für nötig und wichtig erachtet. „Grundsätzlich wollen wir, dass sich unsere Spieler verbessern. Das ist beispielsweise durch mehr individuelles oder Training in Kleingruppen möglich“, sagt Schwinn, der aber eines klarstellt: „Marco Reich ist kein Aufpasser und auch kein zweiter Cheftrainer. Die Rollen sind eindeutig.“

Der Sportvorstand erläutert weiter, dass Reichs bisherige Rolle als Kaderplaner nicht zwingend vorsah, in den dauernden fußballspezifischen Austausch mit Coach Kakala zu gehen und permanent im Gespräch mit der Mannschaft zu sein. „Wir wollen jetzt aber unser gesamtes Know-how einsetzen, wollen eine intensivere Verzahnung betreiben“, erklärt Schwinn und fügt hinzu: „Ich glaube, dass wir einen Kader auf die Beine gestellt haben, der die Qualität hat, um eine gute Rolle in der Oberliga zu spielen. Aktuell bekommen wir diese Qualität nicht ganz auf dem Platz, bewegen uns nicht am Limit.“

„Wir glauben, dass wir mit der neuen Rolle von Marco Reich einen Zusatzimpuls setzen, mit dem wir Korrekturen vornehmen, ohne gleich einen Tsunami auszulösen“

Für Schwinn ist diese Bestandsaufnahme aber kein Grund, um mit dem Holzhammer vorzugehen. „Wir glauben, dass wir mit der neuen Rolle von Marco Reich einen Zusatzimpuls setzen, mit dem wir Korrekturen vornehmen, ohne gleich einen Tsunami auszulösen“, sagt der Vorstand Sport und fasst zusammen: „Wir wollen es gemeinsam schaffen, die Handvoll Probleme, die es aktuell gibt, zusammen aus dem Weg zu räumen.“

Schwinn betont freilich auch, dass die Situation laufend analysiert und beobachtet werde. Er räumt ein: „Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass wir in einigen Wochen die Lage neu bewerten müssen. Genauso ist es aber auch möglich, dass die Unterstützung von Marco Reich nur temporär nötig ist.“

SC Idar-Oberstein hat ein hartes Programm vor sich

Wie tiefgreifend die Probleme tatsächlich sind, die der 28 Mann große Kader und die sportliche Lage in der Oberliga aufwerfen, wie stark es wirklich rund um das Hans-Dieter-Krieger-Stadion brodelt und ob die Maßnahme, Marco Reich enger an die Mannschaft rücken und das Trainerteam unterstützen zu lassen, ausreichend sind, dürfte sich schnell zeigen. Die nächsten Aufgaben sind nämlich hart für den SC Idar-Oberstein und dürften jedes Problem, jede Dissonanz und jede Nachlässigkeit schonungslos aufdecken. Am Samstag kommt der (selbst kriselnde) 1. FC Kaiserslautern II in den Haag, dann geht es zu Cosmos Koblenz, ehe sich der FK Pirmasens vorstellt. Zumindest das Scheunentor in der Abwehr, das in den bisherigen acht Pflichtspielen 22 Gegentore hat passieren lassen, sollten Trainerteam und Mannschaft da unbedingt schließen.